Esche gefällt – Anwohner beklagt sich Der schwere Sturm hat die Stadt weitgehend verschont. Aber ein gefällter Baum am Ärztehaus beunruhigt einen Nachbarn.

Baumfällung am Ärztehaus. © Harder

Die Stadt Großenhain ist beim Unwetter vorigen Donnerstag mit einem blauen Auge davongekommen. Laut Amtsleiter Matthias Schmieder hat allerdings der Park Walda Schaden genommen, wo von kleinen Bäumen die Krone abgebrochen ist. Außerdem sind Richtung Krauschütz einige Obstbäume am Feldweg umgeknickt. In der Stadt selbst sind nur vereinzelt Dachziegel abgestürzt.

Einen Tag vor dem Sturm wurden aber auf dem Parkplatz am Ärztehaus laut Anwohner Gerhard Harder mehrere Bäume gefällt. Und das in der Zeit der Belaubung, wo es verboten ist. „Die Bäume waren gesund, welcher Gutachter hat das entschieden“, beklagt Gerhard Harder. Die Stadt hätte bei seiner Anfrage darauf verwiesen, dass die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt der Fällung zugestimmt habe. Im Landratsamt habe man aber laut Harder die Verantwortung bei der Stadt gesehen. Eine Nachfrage im Großenhainer Rathaus ergibt, dass die Fällung „ordnungsgemäß beantragt und genehmigt“ war, also kein Problem darstellt. „Erst war es eine Esche, die am hellerlichten Tag an dieser Stelle umgebrochen war“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Das hat die Grundstückseigentümer veranlasst, auch die anderen Bäume anzuschauen. Daher werden nun am Wochenende noch zwei Bäume laut Fällgenehmigung gefällt, so Schulze. (krü)

