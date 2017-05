ESC-Hoffnung vom fünften Kontinent Als Nicht-Europäer spielen die Australier beim Song Contest eine Sonderrolle. Nun schicken sie einen Aborigine an den Start.

Isaiah Firebrace tritt beim ESC-Finale in Kiew an. Das verdankt er einer Ausnahmeregelung. © dpa

Er trägt keine Frauenkleider, zieht sich keine schrecklichen Latex-Masken übers Gesicht und hat auch keinen tanzenden Gorilla dabei. Und trotzdem ist Isaiah Firebrace einer der ungewöhnlichsten Kandidaten, die es beim Eurovision Song Contest (ESC) je gab. Denn mit Europa hat der 17-Jährige überhaupt nichts zu tun.

Isaiah ist in Moama aufgewachsen, einer 5 500-Seelen-Gemeinde im Süden von Australien, auf der anderen Seite der Erdkugel. Er kommt aus einer Familie von Aborigines, den australischen Ureinwohnern. Seine Leute, die Yorta Yorta, behaupten stolz, dort schon seit 40 000 Jahren zu Hause sein. In Europa war er noch nie.

Für die Anreise nach Kiew, wo am 13. Mai das Finale ausgetragen wird, wird der Teenie einen ganzen Tag lang in der Luft sein. Jetzt schon klagt er: „Ich habe keine Ahnung, wie ich es so lange auf dem Sitz aushalten soll.“

Dass Isaiah überhaupt dabei sein darf, liegt an der besonderen Verbindung, die Australien zum ESC hat. Für Down Under ist die alljährliche Show Kult. Seit 1974 wird der Wettbewerb dort im Fernsehen übertragen. Auf Einladung der Europäischen Rundfunkunion ist Australien seit 2015 sogar mit eigenen Teilnehmern dabei. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Platz fünf und Platz zwei. Im vergangenen Jahr konnte sich Dami Im mit „Sound of Silence“ sogar lange Zeit Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Und wenn das mit den Platzierungen so weitergeht, müsste Isaiah eigentlich gewinnen.

Der Song, mit dem Isaiah in den Wettbewerb geht, wurde wieder vom gleichen Autoren-Duo geschrieben, David Musucemi und Anthony Egizii: die Ballade „Don’t come easy“. Die Botschaft dahinter: Man sollte für seine Träume kämpfen, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Mit seinem Ehrgeiz hat es der Surf-Boy mit den braunen Locken zu Hause immerhin schon zum Gewinner der Casting-Show „The X Factor“ gebracht. Der Erfolg gelang allerdings erst im zweiten Versuch: Beim ersten Vorsingen im Jahr zuvor flog er raus, weil er vor Aufregung den Text vergessen hatte. Doch inzwischen kann er mit dem Lampenfieber angeblich besser umgehen. (dpa)

