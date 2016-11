„Es wird zwar schwer, aber wir gewinnen in Dresden“ Geschäftsführer Dirk Rohrbach erklärt das neue Selbstbewusstsein der Lausitzer Füchse.

Vor der Saison rechneten viele Experten damit, dass die Lausitzer Füchse in der zweiten Eishockeyliga im Maximalfall um den zehnten Tabellenplatz, der den sicheren Klassenerhalt bedeutet, mitspielen könnten. Jetzt, nach gut einem Drittel der Saison, stehen die Weißwasseraner aber auf dem siebenten Tabellenplatz, nur vier Punkte hinter Platz vier, den die Dresdner Eislöwen belegen. Nicht nur die Ergebnisse stimmen – bislang haben die Füchse auch mit einer erfrischenden, offensiven Spielweise überzeugt, unter anderem beim 3:0-Heimsieg im ersten Duell mit den Eislöwen. Jetzt, vor der Revanche am Sonntag in Dresden, gewährt Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach einen Einblick hinter die Kulissen des langjährigen Eishockey-Zweitligisten.

Von allen Seiten gibt es Lob für die Füchse. Wie bewertet Ihr selbst den bisherigen Saisonverlauf, sind Platz und Punkteausbeute tatsächlich über oder doch in Euren Erwartungen?

Die blanken Zahlen, 28 Punkte, Platz 7, sind zufriedenstellend. So hatten wir es uns erhofft, wenngleich wir in zwei, drei Spielen ein paar Punkte vor allem am Ende unglücklich liegen gelassen haben. Aber das Wichtigste war: Diese Nackenschläge haben die Mannschaft nicht umgehauen, nicht in eine Niederlagenserie schlittern lassen. Dies macht Hoffnung, dass unser Team in dieser sehr ausgeglichenen Liga auch weiterhin gegen jeden Gegner eine Siegchance hat. Die wichtigste Saisonphase kommt ja noch. Ich hoffe, dass die Saison so weitergeht. Mit Misserfolgen müssen wir rechnen. Dafür, dass die junge Mannschaft aber durch ein längeres Leistungstal muss, gibt es aber keinerlei Anzeichen. Wir wirken stabil.

Was sagt der Trainer Dirk Rohrbach zu seinem Nachfolger Hannu Järvenpää?

Ich habe ihn ja selbst geholt. Wir hatten ihn schon ein halbes Jahr früher auf dem Zettel. Vor unseren Vertragsgesprächen haben wir uns in München getroffen und vier Stunden lang über Eishockey geredet. Ich habe da festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge schwimmen. Persönlich mag ich Hannu sehr, seine Einstellungen und Ansichten über Eishockey teile ich, wir tauschen uns permanent aus. Ich bin von der Art seines Coachings angetan, wie er mit den Jungs umgeht, wie er sie motiviert. Eines ist aber auch klar, die Aufgaben sind klar getrennt: Ich bin momentan kein Trainer, sondern Geschäftsführer. Ich mische mich ins Training nicht ein.

Die Füchse spielen mit viel Laufaufwand, attackieren früh, nach Puckgewinn geht es schnell Richtung Tor, fast wie die Fußballer von RB Leipzig. Ist die veränderte Spielweise eine logische Folge der Kaderzusammenstellung?

Ja. Wir wollten einen Umbruch, wollten eine jüngere Mannschaft und haben gezielt Spieler für diese Spielweise gesucht und am Ende auch verpflichtet. Mit der Kooperation mit den Eisbären, die aus unserer Sicht übrigens bestens läuft, ist dies noch befördert worden. Ich habe nichts gegen den Vergleich mit RB Leipzig, Gegenpressen und schnelles Umschalten praktizieren wir auch ganz gut, und gegen einen weiteren Großsponsor hätte ich nichts einzuwenden.

Vor der Saison hieß es, die Füchse gehen auf der Torhüterposition Risiko, jetzt halten die jungen Franzreb und Kessler stark. Wie groß war Ihr Herzklopfen diesbezüglich zu Beginn der Saison?

Es klingt vielleicht albern: Aber wenn man ein Risiko eingeht, sollte man das Risiko kennen. Das heißt, man muss eventuell mal eine Niederlage in Kauf nehmen, die aus Unerfahrenheit resultiert. Und man sollte Lösungen im Kopf haben, wenn sich das eingegangene Risiko nicht auszahlt. Nach den ersten Testspielen war ich mir dann aber schon sicher, dass wir auf der Torwartposition kaum Probleme bekommen werden, solange alle gesund bleiben. Maximilian Franzreb und Konstantin Kessler auch Marvin Cüpper haben bisher voll überzeugt. Was man dabei nicht unterschätzen sollte, die Arbeit unseres Torwarttrainers Sebastian Elwing.

Ein erheblicher Teil der Mannschaft wurde vor der Saison ausgetauscht. Wie haben Sie trotz begrenztem Budgets die passenden jungen Spieler und Kontingentspieler gefunden?

Zuerst wollten wir die Jungs aus Weißwasser halten, als Gerüst für das Team, aber auch damit sich die Zuschauer weiterhin mit unserem Team identifizieren können. Dazu haben wir Dennis Palka und Sean Fischer zurückgeholt. Dass Jeff Hayes bei uns spielt, haben wir Hannu Järvenpää zu verdanken, der ihn aus Ungarn kennt. Andererseits hilft uns auch da die Kooperation mit den Eisbären Berlin. Ein Nick Bruneteau wäre nicht zu uns gekommen, wenn er in Berlin nicht hätte mittrainieren und Champions League spielen können, um sich dort und bei uns für die DEL anzubieten. Ich selbst habe mir in der letzten Saison, nachdem ich als Trainer aufgehört hatte, viele Spiele angesehen, habe mit vielen Akteuren gesprochen. Und im Netz ist ja immer viel los.

War es ein Fehler, Roope Ranta nur mit einem Zwei-Monats-Vertrag auszustatten? Und waren Sie sich sicher, seinen Weggang so gut auffangen zu können?

Das alles wird die Saison zeigen. Ich muss aber auch auf unser Budget achten. Roope haben wir geholt als Ersatz für Jeff Hayes, der ungefähr zwei Monate auszufallen drohte. Und so früh in der Saison, einen zusätzlichen Kontingentspieler bis zum Jahresende zu verpflichten, wäre eventuell auch ein Fehler gewesen. Roope passte von seiner Spielweise gut in unser Team. So gut muss er für Garmisch aber erst einmal spielen. Wir werden es ja am Freitag erleben. Zu halten war er leider nicht.

Die Fans schauen schon aufs Derby am Sonntag in Dresden. Wie geht es aus?

Die Dresdner haben sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen, stehen jetzt dort, wo sie hingehören. Das ist eine Mannschaft auf sehr gutem Niveau. Wir haben bislang auswärts fast immer mutig gespielt, hatten in nahezu jedem Spiel Chancen auf Punkte. Am Sonntag wird das zwar schwer, aber ich bin optimistisch und glaube, dass wir am Ende gewinnen.

Das Gespräch führte Frank Thümmler

