Es wird tierisch beim Karneval Der Hohnsteiner Karnevalsclub startet in seine 37. Saison. Wer dabei sein will, muss sich sputen.

Hohnstein. Der Hohnsteiner Karnevalsclub startet in seine 37. Saison, wieder mit einem neuen Programm. Die Proben laufen bereits. Das diesjährige Motto lautet „Der HKC besucht den Zoo, das macht alle Tiere froh“. Der Kartenverkauf hat ebenfalls schon begonnen. „Wie immer ist die Nachfrage groß. Wer sich noch nicht entschlossen hat, sollte es sich schnell überlegen“, sagt Ingo Karsch, der Präsident des Karnevalsclubs. Die Karten können telefonisch bei Familie Protze bestellt werden. Wer doch keine mehr ergattert, habe die Möglichkeit, auf einer Warteliste Platz zu nehmen. Die Abendveranstaltungen finden am 17. und 24. Februar sowie am 3. März jeweils mit der Partyband Magnet auf der Burg Hohnstein statt. Einlass ist ab 18 Uhr und Beginn 19.11 Uhr. Am 24. Februar findet der Seniorenfasching statt. Einlass ist 12 Uhr, Beginn 13 Uhr. Wer möchte, kann auf der Burg Mittagessen. Der Kinderfasching ist am 3. März wie immer in der Turnhalle der Grundschule. Beginn ist 13.30 Uhr. Für einen Euro gibt es einen Pfannkuchen und ein Getränk gratis. (SZ/aw)

Kartenbestellungen unter Tel. 035975 889978.

