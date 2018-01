Es wird stürmisch Das Wetter macht derzeit, was es will. Am Donnerstag drohen heftige Böen.

Am Geisingberg sieht die Landschaft derzeit winterlich aus, im Tiefland eher nicht. © Egbert Kamprath

Freital. Das Wetter hatte am Dienstag alles zu bieten. Mal mutete es nach Frühlingssturm an, mal nach winterlichem Schneetreiben, mal schien die Sonne, mal zogen dunkle Wolken über die Region rund um Freital. Für Schnee, der liegenbleibt, war es aber nur im Kammgebiet des Osterzgebirges kalt genug.

Es ist allerdings nur ein kurzes Winter-Intermezzo, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilt. Zur Erklärung muss man sich die Großwetterlage in Europa anschauen. Im Osten sitzt das Hochdruckgebiet Borchert über Russland. Im Westen wartet mit Evi ein massives Tiefdruckgebiet etwa in der Höhe von Island. Von dort schickt Evi in den kommenden Tagen immer wieder Sturmfronten mit Schneegestöber zu uns nach Mitteleuropa. Ein bis zwei Zentimeter Schnee können die Schauer je nach Höhenlage mit sich bringen, viel mehr wird es aber nicht.

Am Donnerstag zieht Sturmtief Friederike über Deutschland. Es wird mit viel Regen und heftigen Böen von sich reden machen. „Das Sturmtief zieht über den Norden Deutschlands hinweg“, sagt DWD-Meteorologe Thomas Hain, „wir geraten aber mit in das Sturmfeld hinein“. Und dieses Feld hat es in sich. „Es kommt sehr, sehr böiger Wind, bis zu Windstärke 9 im Tiefland.“ Das bedeutet, der Wind kann mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde wehen. Zum Vergleich: Der Dezembersturm vor fast auf den Tag genau einem Monat erreichte Windstärke 10. Damals knickten mehrere Bäume um. Weiter oben im Erzgebirge können die Böen gar orkanartige Windstärken erreichen.

Friederike zieht später nach Osten ab, dann kommt kältere Luft in die Region. „In der Nacht zum Freitag geht die Temperatur auf null Grad zurück“, kündigt Thomas Hain an. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter. Kalt bleibt es dann auch am Wochenende. „Der Schnee vom Freitag bleibt liegen, aber es kommt dann nicht mehr allzu viel Niederschlag dazu.“

