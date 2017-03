„Es wird nicht ohne Lärm gehen“ Die Wepa Papierfabrik muss anbauen. Das wird sich auch auf den Verkehr im Ort auswirken.

Die Wepa Papierfabrik muss anbauen. © Archiv/Dietmar Thomas

Wie hoch wird die Lärmbelästigung sein? Wie lange ist die Straße gesperrt? Diese und andere Fragen hat Andreas Weise, Geschäftsführer der Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH während der öffentlichen Sitzung des Kriebethaler Ortschaftsrates am Dienstagabend beantwort. Hintergrund ist der Anbau von Lagerhallen und die Installation einer neuen Kosmetiktuchlinie (DA berichtete). Die Firma setze auf ein gutes Miteinander mit der Gemeinde und den Anwohnern. Deshalb nutzte der Geschäftsführer die Gelegenheit, um das Projekt vorzustellen.

Nach dem Kauf von etwa 3 000 Quadratmeter Land sollen drei Metallbauhallen errichtet werden. Die erste davon wird ab nächste Woche aufgebaut und wird nach Einschätzung von Andreas Weise 14 Tage später fertig sein. Bevor die anderen beiden Hallen gebaut werden können, muss erst noch eine Leitungstraverse verlegt werden. Die Hallen werden als Lager für die großen Papierrollen benötigt, die die Fabrik zur Produktion braucht. „Die Rollen müssen dann nicht mehr per Lkw vom jetzigen Lager ins Werk geholt werden“, sagte Andreas Weise. Der Lkw-Verkehr werde damit weniger, falle aber nicht ganz weg.

Im zweiten Teil des Vorhabens soll eine neue Kosmetiktuchlinie aufgebaut werden. Diese wird in einer bereits vorhandenen Halle Platz finden. „Die Maschinen sind sehr groß und werden teilweise im Ganzen angeliefert“, erklärte der Geschäftsführer. Deshalb werden die Maschinen mit einem Kran, der unterhalb des Pflegeheims stehen soll, über das Dach in die Halle gehoben. Die Anlieferung der Maschine erfolgt voraussichtlich Anfang Juni. „Es wird nicht ohne Lärm gehen, aber es ist auch nicht so, dass die Beeinträchtigung riesig groß wäre“, so Weise. „Die Geräusche entstehen vorwiegend, wenn der Kran in Betrieb ist, und das ist nicht ständig der Fall.“

Für den Einbau der Kosmetiktuchlinie gab es zwei Varianten: entweder am Tag oder in der Nacht. Nach Abstimmung mit der Gemeinde und den Anwohnern, die zwischen Papierfabrik und Burg wohnen, fiel die Entscheidung auf die Nacht. „Durch den Bau der Kriebsteiner Straße oberhalb der Burg wären sowohl die Burg als auch einige Anwohner nicht erreichbar, deshalb werden die Maschinen nachts in die Halle transportiert“, sagte Weise. Die Straße werde voraussichtlich drei bis vier Nächte gesperrt sein.

Der Bedarf an Kosmetiktüchern sei in den vergangenen Jahren gestiegen, deshalb habe sich die Firma zu dieser Investition entschlossen. Einen genauen Betrag wollte Weise nicht nennen, sprach aber von einer Summe im mehrstelligen Millionenbereich. „Wir sichern damit den Standort für die nächsten über zehn Jahre“, versicherte der Geschäftsführer. Der Ortschaftsrat stimmte dem Antrag auf die Aufstellung der drei Hallen einstimmig zu.

zur Startseite