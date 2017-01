„Es wird mir eine Lehre sein“ Meißens OB räumt Fehler ein. Er habe nicht intensiv und früh genug informiert. Seine Entscheidung nimmt er trotzdem nicht gleich zurück.

Oberbürgermeister Olaf Raschke stellt sich doch noch den Fragen der Presse. Ob es auch ohne vehemente Forderungen von Stadträten dazu gekommen wäre, bleibt offen. © Claudia Hübschmann

Das Ultimatum der Stadträte, sich bis Freitagabend zu erklären, hat der Oberbürgermeister eingehalten – irgendwie zumindest. Zwar nimmt Olaf Raschke (parteilos) seine Entscheidung, Beschlussvorlagen auf der Internetseite der Stadt nicht mehr vorab zu veröffentlichen, nicht sofort zurück. Diese Forderung hatten mehrere Stadträte im Vorfeld gestellt. Allerdings äußerte er sich in einer am Freitagmittag einberufenen Presse-Information endlich ausführlicher zu der in der letzten Woche hitzig diskutierten Transparenz-Debatte.

Dabei gesteht er auch Fehler ein, sagt: „Die letzten Tage haben gezeigt, dass ich meine Beweggründe hätte früher und intensiver darlegen sollen. Ich lasse mir dahingehend Vorwürfe gefallen. Es wird mir eine Lehre sein.“ Ihm sei die Tragweite seines Vorgehens nicht bewusst gewesen. „Ich bin sehr für Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung der Bürgerschaft“, erklärt der OB. Und er versucht darzulegen, was ihn zu dem Schritt bewogen hat.

„Die Sächsische Gemeindeordnung wie die Geschäftsordnung des Stadtrates sehen aktuell vor, dass der Oberbürgermeister die Tagesordnung, den Sitzungsort und die Zeit zu veröffentlichen hat“, sagt Raschke. Durch das viel diskutierte Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen eine Freiberger Stadträtin sei er darauf aufmerksam geworden, dass es keine Regelungen in der Geschäftsordnung des Stadtrates gebe, die ein Mehr an Transparenz festschreibe. Daraufhin habe er sich bei der Kommunalaufsicht als auch dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag informiert, ob die bisherige Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen denn überhaupt auf rechtlich sicheren Füßen stehe. Das habe jeweils nicht bestätigt werden können. Der Sachverhalt werde nun durch die Kommunalaufsicht geprüft. „Solange halte ich es für richtig, an der jetzigen Regelung festzuhalten. Die Frage wird auch noch auf andere Kommunen in unserer Umgebung zukommen, die jetzt noch alles beim Alten gelassen haben“, so Raschke.

Er werde sich aber dafür einsetzen, dass sich Verwaltung und Stadtrat schnell eingehend mit der Geschäftsordnung beschäftigen, diese gegebenenfalls überarbeiten.

„Denn es muss in Zukunft klar definiert sein, welche Inhalte wir wann herausgeben“, erklärt das Stadtoberhaupt. Diesbezüglich habe er auf Anregung von Grünen-Fraktionschef Heiko Schulze veranlasst, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Stadtrats zu setzen. Gleichzeitig räumt Raschke ein, dass es ratsam gewesen wäre, sich vor seiner Entscheidung zunächst mit einem Juristen ins Benehmen zu setzen. „Davon gibt es im Stadtrat ja genug. Hier hätte ich mich mit einem Rechtsanwalt kurzschließen sollen.“ Warum von seinem Fernbleiben beim Verwaltungsausschuss am vergangenen Mittwoch Ausschussmitglieder und Stadträte keine Kenntnis hatten, erklärt Raschke nicht. Es sei völlig normal, dass bei einem dringenden Termin der Stellvertreter einspringt und den Ausschuss leitet. Dazu bedürfe es keiner extra Information. Dass es so viele Wortmeldungen zur fehlenden Transparenz geben würde, habe er nicht erwartet.

Für einen der schärfsten Kritiker am Vorgehen des OBs, Stadtrat Ullrich Baudis (Linke), ist die Stellungnahme zwar „aller Ehren wert“. Aber sowohl eine Entschuldigung an die Stadträte als auch die unverzügliche Rückkehr zur gewohnten Veröffentlichung der Beschlussvorlagen habe nicht stattgefunden. Baudis bezweifelt außerdem, dass sich die Stadträte – schon rein formell – zeitnahe auf eine überarbeitete Geschäftsordnung einigen können. „Dafür muss zuerst ein Gremium gebildet werden, das sich eingehend mit der Ordnung beschäftigt. Danach müssen alle Fraktionen einheitlich zustimmen“, erläutert er. Er sei pessimistisch, dass dieser Schritt vor Mai dieses Jahr gelinge. Ändert sich bis dahin an der jetzigen Praxis nichts, sei die Stellungnahme des OBs wertlos. (SZ/mhe)

zur Startseite