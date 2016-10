Es wird leiser im neuen Wohngebiet Mit der Staatsstraße kommen die Lärmschutzwände.

Es könnte in Coswig bald leiser sein. © Symbolfoto/Anne Hübschmann

Durch den Bau der S 84 wird es im neuen Wohngebiet „Stadtgärten Kötitzer Straße“ auf der ehemaligen Planeta-Brache deutlich ruhiger. Denn mit der Staatsstraße kommen Lärmschutzwände. Aktuell sorgt der Bahnlärm laut Bauamt nachts für bis zu 65 Dezibel auf Teilen des Grundstücks. Sobald die Mehrfamilienhäuser an der Straße Am Güterbahnhof fertig sind, stehen die Einfamilienhäuser dahinter in deren Lärmschatten. Mit den Lärmschutzwänden der S 84, die frühestens 2020 gebaut werden, sind es voraussichtlich nur noch 45 Dezibel.

Auf dem 2,5 Hektar großen Gelände entstehen 26 Wohnhäuser mit Grundstücken zwischen 500 und 1 000 Quadratmeter. Die Dresdner Firma Ökowert wird als Besitzer des Grundstücks auch den Bau der Häuser übernehmen. Geplant sind acht Mehrfamilienhäuser mit sieben bis acht Wohnungen und zwei Tiefgaragen entlang der Straße Am Güterbahnhof und Kötitzer Straße. An der Grenzstraße entstehen vier Stadthäuser mit Walm- beziehungsweise Zeltdach. Im Innenbereich des Baugebiets werden entlang der Erschließungsstraße 14 Einfamilienhäuser im Kubushausstil errichtet. Geplant ist außerdem ein Ruhebereich mit kleinem Spielplatz.

Seit Montag liegt der Bebauungsplan öffentlich aus. Die eingegangenen Stellungnahmen sollen bis spätestens Ende Dezember ausgewertet sein. Baubeginn ist im kommenden Jahr. (SZ/pz)

