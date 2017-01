Es wird lauter In Niesky und Kodersdorf wollen Unternehmen die Produktion hochfahren. Was bedeutet das für die Anwohner vor Ort?

Das Blockheizkraftwerk in See ist noch gedrosselt. Es soll auf Wunsch des Betreibers aber bald mehr Leistung liefern. © André Schulze

Das Blockheizkraftwerk im Nieskyer Ortsteil See soll in Zukunft mehr Energie liefern. Eine entsprechende Leistungssteigerung hat der Besitzer beantragt. Wie Barbara Giesel von der Stadtverwaltung den Stadträten am Montagabend im Technischen Ausschuss erklärt, ist der bisherige Motor der Anlage gedrosselt gewesen. Die Drosselung soll nun rausgenommen werden, so die Leiterin für Technische Dienste. „Es könnte sein, dass der Motor lauter wird“, sagt sie. Die für die Leistungssteigerung notwendigen Unterlagen soll der Betreiber schon eingereicht haben. Am Dienstag ist Pure Power für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen. Das Blockheizkraftwerk befindet sich im Außenbereich.

Noch ist unklar, ob und wie sich die höhere Leistung der Anlage in See bemerkbar machen wird. Sie ist im Dezember 2011 in Betrieb genommen worden und liefert mithilfe des Gases aus der Biogasanlage in Sproitz seither 200 Kilowatt elektrische und 230 Kilowatt Wärmeleistung. Der Riesenmotor steht nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von Wohnhäusern, sondern grenzt an das Betriebsgelände der Agrargenossenschaft See an.

Industrielärm ist nicht nur in Niesky ein sensibles Thema. In Kodersdorf haben die Gemeinderäte am Dienstagabend zwar zugestimmt, dass Schweighofer seine bestehende Sägehalle um einen Vibrotisch erweitern darf. Die Gewählten haben sich aber auch dafür interessiert, welche zusätzliche Lärmbelastung dadurch auf die Gemeinde zukommt. „Was macht das für Krach?“, wollen wir von Bürgermeister René Schöne wissen. Seiner Verwaltung liegt selbst kein Schallschutzgutachten vor. Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Görlitz habe Kodersdorf aber bestätigt, dass die vorgeschriebenen Emissions- und Immissionswerte eingehalten werden.

An der Grenze dürfe es gemäß René Schöne nicht lauter als 70 Dezibel werden. Dabei erreichen zum Vergleich ein lautes Gespräch, eine Schreibmaschine oder ein vorbeifahrendes Auto schon Lautstärken zwischen 60 und 80 Dezibel. Kodersdorfs Bürgermeister weiß um das Problem, dass seine Kommune nicht zu den leisesten zählt. Ob Autobahn, Zug oder eben das Gewerbegebiet – die Bürger sind zahlreichen Lärmquellen ausgesetzt. Zugleich profitiert Kodersdorf von seiner exponierten Lage. „Der Lärm ist ein Bestandteil dieses Gewerbegebietes, für das wir uns entschieden haben“, so René Schöne.

zur Startseite