Es wird keine „Oberlausitzer Brücke“ geben Der Görlitzer Stadtrat möchte die Brücke zwischen Hagenwerder und Radomierzyce nicht wie von einem Verein vorgeschlagen, nennen, hat aber eine eigene Idee.

Die Grenzstraße zwischen Hagenwerder und Radomierzyce: bislang ist die Brücke im Hintergrund noch namenlos. © christian suhrbier

Oberlausitzer Brücke? Völlig übertrieben, findet mancher Stadt- und Ortschaftsrat. Jedenfalls für eine Brücke, die zwei sehr ländliche Ortschaften miteinander verbindet: Hagenwerder und das polnische Radomierzyce (Radmeritz). Der Stadtrat sollte entscheiden, ob er dem Namensvorschlag der Interessengemeinschaft Bürgerforum Oberlausitz folgt. Das Forum ist Initiator des jährlich stattfindenden Oberlausitz-Tages und setzt sich für deutsch-polnisch-sorbische Zusammenarbeit ein.

Der Grundtenor im Stadtrat dürfte die Vertreter des Bürgerforums enttäuscht haben. Es gab ein deutliches Nein zu ihrem Vorschlag. Die Oberlausitz sei ein großes Gebiet. Unpassend für die Brücke, wie auch die Ortschaftsräte in Hagenwerder fanden, die das Thema zuerst auf der Agenda hatten und auch gleich einen Gegenvorschlag lieferten: Radmeritzer Brücke. Auch im Technischen Ausschuss des Stadtrates dann ein klares Nein zum Vorschlag der Bürgerforum-Leute. „Der Name ist doch eher passend für eine Autobahnbrücke, die zwei Regionen miteinander verbindet“, so Bürgermeister Michael Wieler.

Trotzdem kritisierten die Räte den Umgang mit dem Bürgerforum. „Diese Sache schlägt dem deutsch-polnischen Verhältnis ins Gesicht“, sagte etwa Gottfried Semmling von den Grünen und beklagte, dass das Forum über den neuen Namensvorschlag noch nicht einmal informiert worden sei.

Mirko Schultze von den Linken kritisierte die „schlechten Umgangsformen“ der Stadt in diesem Fall. Schließlich sei das Forum von sich aus mit der Idee einer Namensgebung gekommen. „Was ist das für ein Signal, wenn wir jetzt sagen: Nein, gefällt uns nicht, wir ändern das jetzt mal.“ Der Vorschlag seines Fraktionskollegen Thorsten Ahrens, den Beschluss zu vertagen, um vorher gemeinsam mit dem Bürgerforum Oberlausitz und dem Ortschaftsrat Hagenwerder das Thema noch einmal zu erörtern, wurde abgelehnt. Die Mehrheit der Räte nahm den Vorschlag „Radmeritzer Brücke“ an.

Damit ist die Sache aber noch längst nicht durch. Denn die Hoheit der Namensgebung liegt hier beim Freistaat, der die Stadt zwar um ihre Meinung gebeten hatte, aber letztlich allein entscheiden wird. Denn die über die Brücke führende Straße ist auf deutscher Seite als Staatsstraße klassifiziert. Aus Sicht des Freistaates ist die Vergabe eines Namens möglich, aber nicht zwingend, da alle Ingenieurbauwerke über eine Nummer gelistet und geordnet sind.

