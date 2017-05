Es wird heiß im Weixdorfer Waldbad Der Jugendkulturverein bereitet zum zweiten Mal das Festival Hitzefrei vor. Mehrere Spitzen-DJs legen Platten auf.

Auch die Shaker Girls werden wieder beim „Hitzefrei“-Festival dabei sein und die Besucher mit kühlen Cocktails versorgen. Beim letzten Mal hatten sie sichtbar Spaß dabei. © Thorsten Eckert

Das erste Event vor zwei Jahren war ein voller Erfolg. In diesem Sommer gibt es die zweite Auflage des Festivals Hitzefrei im Weixdorfer Waldbad. Der Veranstalter, der Jugendkulturverein Weixdorf, erwartet wieder Tausende Besucher. Eingeladen haben die Organisatoren um Steve Grünberg vom Vorstand des Vereins gleich mehrere Spitzen-DJs. Unter ihnen sind Marcapasos, Brothers incognito, Anstandslos & Durchgeknallt sowie Hochanständig. „Sie sind mit ihrer Musik regelmäßig in den Charts vertreten. Einige haben bis zu 60 000 Follower auf Facebook. Wir hoffen, sie bringen schon eine Menge Fans mit“, sagt Steve Grünberg. Das Festival startet am Freitag, dem 28. Juli, gegen 17 Uhr. Am Abend wird die Partyband Jolly Jumper auf der Bühne stehen. Am Sonnabend geht es um 12 Uhr mit verschiedenen DJs los. Auch gastronomisch wird den Besuchern einiges geboten. Von Eis bis Steaks ist alles zu haben, natürlich auch die unterschiedlichsten Getränke. So sind beispielsweise wieder die Shaker-Girls dabei. „Sie kommen aus Leipzig und zeigen ihre Show, nebenbei mixen sie die leckersten Getränke.“ Außerdem werden internationale Getränkehersteller ihre Stände aufbauen.

Siedler sind mit im Boot

Für die Kleinsten sind unter anderem Bastelstände aufgebaut. die Feuerwehr wird mit ihrer Technik vertreten sein und es gibt Kinderschminken. Matthias Waurick, Chef der Dresdner Bädergesellschaft, der Betreiberin des Weixdorfer Bades, musste nicht lange überzeugt werden. „Ich finde es sehr gut, was der Jugendkulturverein auf die Beine stellt. Beim ersten Mal hat alles ja auch gut geklappt“, sagt er. Auch die Siedler des Waldbades sind im Boot. „Wir hatten ja unser Konzept bei der Jahreshauptversammlung vorgestellt, nachdem wir viele Fragen beantwortet hatten, war die Begeisterung groß. Inzwischen haben wir ihnen auch beim Badjubiläum geholfen. Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, sagt Steve Grünberg. Die ersten Eintrittskarten sind schon weg. 500 Tickets gibt es zum Preis von 15 Euro für das ganze Wochenende. 50 Stück gibt es bei Mobilfunk Zur Neuen Brücke, und genauso viele bei Schreibwaren Klotzsche in Weixdorf. 400 werden im Internet angeboten. Sind sie weg, kostet das Wochenendticket 20 Euro.

www.hitzefrei.net

