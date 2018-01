Es wird gewürfelt Die vierte Meisterschaft der Mensch-ärgere-dich-nicht-Spieler in Dohna ist in vollem Gange.

Seit 2015 Schirmherr über Dohnas Meisterschaft, spielt Uwe Steimle jetzt erstmals mit.

Dohna. Die Spiele sind eröffnet: Mit diesen Worten startete Uwe Steimle in Dohna die vierte offene sächsische Meisterschaft im Mensch ärgere dich nicht. 176 Kinder und Erwachsene spielen um den Titel. Das Finale in der Dohnaer Schule beginnt gegen 19 Uhr. Vorjahressiegerin Annett Eulenberger will ihren Titel verteidigen. Das aber gelang bisher noch niemandem.

Uwe Steimle ist der Schirmherr der Dohnaer offenen Meisterschaften im Mensch ärgere dich nicht und hatte im vergangenen Jahr kurzfristig absagen müssen. (SZ/sab)

