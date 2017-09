Es wird geimpft Die Impfungen gegen Virusgrippe haben begonnen – wo kann man sich diesen Schutz holen?

Die Impfsaison gegen die Virusgrippe hat begonnen. Im Gesundheitsamt kann man sich den Piks holen. © dpa

Es wird Herbst, die Ersten husten und niesen schon – und die nächste Grippesaison naht. Zeit für die Schutzimpfung gegen die Virusgrippe, die auch vom Gesundheitsamt in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda angeboten wird. Die SZ beantwortet dazu die sechs wichtigsten Fragen.

Wann beginnen die Schutzimpfungen und wo kann ich sie erhalten?

Neben der Impfung beim Hausarzt kann man sich beim Amtsärztlichen Dienst in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda impfen lassen. Die Impfsaison hat bereits begonnen.

Geimpft wird in Bautzen in der Bahnhofstraße 5, Telefon 03591 5251-53106, in Kamenz in der Macherstraße 55, Telefon 03591 5251-53103, sowie in Hoyerswerda am Schlossplatz 2, Telefon 03591 5251-53215/16.

Eine reguläre Impfsprechstunde findet in Hoyerswerda donnerstags, von 16 bis 18 Uhr, statt.

Termine für Bautzen und Kamenz können telefonisch vereinbart werden.

Welcher Impfstoff wird verwendet und was kostet mich die Schutzimpfung?

Es ist der sogenannte tetravalente Impfstoff vorrätig. Dieser wirkt gegen vier Stämme von Grippeviren. Dessen Wirkung setzt 14 Tage nach der Impfung ein.

Gesetzlich Krankenversicherte erhalten die Impfung in der Regel kostenlos. Für privat Versicherte kostet die Impfung 15,97 Euro, die in der Regel von den Versicherungen erstattet werden.

Gibt es Impfaktionen?

Wie in jedem Jahr bietet das Gesundheitsamt an allen drei Standorten außer den üblichen Impfsprechstunden Auftakttermine zur Grippeschutzimpfung an:

in Kamenz am Donnerstag dem, 21. September, von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr

in Hoyerswerda am Donnerstag, dem 12. Oktober, von 9 bis 11 und 14 bis 18 Uhr

in Bautzen am Dienstag, dem 17. Oktober, von 9 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr sowie

in Kamenz am Freitag, dem 3. November, von 9 bis 12 Uhr

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Zur Schutzimpfung sind der Impfausweis sowie die Chipkarte mitzubringen. Bei dem Termin kann der Impfpass gelichzeitig auf Lücken untersucht werden. In diesem Zusammenhang gibt es vom Gesundheitsamt eine wichtige Empfehlung: Chronisch Kranke, wie Herzkranke. Lungenkranke, Nierenkranke, Stoffwechselkranke sowie alle Menschen über 60 sollten sich ebenfalls gegen Pneumokokken impfen lassen. Ambulant erworbene Lungenentzündungen sind die häufigste Folge einer Pneumokokkeninfektion.

Wer ist durch die Virusgrippe besonders gefährdet?

Grippegefährdete sind insbesondere ältere Menschen und solche, die chronische Lungen- Herzkreislauf-, Nierenerkrankungen oder Diabetes haben. Dem Risiko einer Ansteckung sind insbesondere auch Personen in Berufsgruppen ausgesetzt, die häufig Kontakt zu anderen Menschen haben, beispielsweise Menschen im Gesundheitswesen, in der Pflege, Bankangestellte, Lehrer, Busfahrer und viele andere mehr.

Warum sollte ich mich gegen Virusgrippe impfen lassen?

Die Virusgrippe ist im Gegensatz zur banalen Erkältung eine ernsthafte, schwere Erkrankung, die sich schnell ausbreiten kann. Schätzungen zeigen, dass in Deutschland jährlich 8.000 bis 10.000 Menschen an den Folgen der Virusgrippe sterben. Eine Erkrankung zeigt sich durch plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Unwohlsein, starke Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, trockenen Husten und Schweißausbrüche. Befürchtet werden lebensbedrohliche Komplikationen, wie Lungenentzündungen und Entzündungen des Herzens.

zur Startseite