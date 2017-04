Es wird ernst mit der Schulsanierung Bei der Fördermittelübergabe im Januar wurde noch viel gelacht. Längst wird gearbeitet.

Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) (r.) hatte im Januar sichtlich Spaß, als sie bei Schulleiterin Margit Wohlfahrt (l.) den Förderbescheid für die Sanierung der 1. Grundschule überreichte. Die laufenden Arbeiten beschäftigen jetzt die Stadträte. © Lutz Weidler

Die Ministerin war gut drauf, der OB, die Schulleiterin sowieso: Die Übergabe von Förderbescheiden gehört zu den Lieblingsterminen von Politikern. Das war Anfang Januar in der 1. Grundschule nicht anders – immerhin hatte Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) die Zusage von knapp 400 000 Euro für die Sanierung des Gebäudes am Rathausplatz dabei.

Während in anderen Riesaer Grundschulen auf die Sanierung sehnsüchtig gewartet wird, hat sich die Leiterin der 1. Grundschule, Margit Wohlfahrt, mit der Dauer der Arbeiten längst zur Bau-Expertin entwickelt: Am Gebäude wird schon seit 2015 gebaut. Jetzt ist noch die Trockenlegung, Dämmung, Fenstersanierung dran. So füllte das Thema „Sanierung Schulgebäude“ beim jüngsten Bauausschuss sieben der 14 Tagesordnungspunkte. Schließlich wollen ein paar Hunderttausend Euro ordnungsgemäß verbaut werden. Im Minutentakt genehmigen die Stadträte Summen für das Gebäude: knapp 100 000 Euro für Abdichtungsarbeiten, 50 000 Euro für Maurer, 100 000 Euro für Tischler, 33 000 Euro für Maler, 28 000 Euro für Elektriker, 61 000 Euro für Zimmerer ...

Die Entscheidungen fallen in rascher Folge. Schließlich sind die Arbeiten an der früheren Berufsschule eng getaktet. Zeit für Fragen nehmen sich die Stadträte dennoch. Wie kann es etwa sein, dass ein Posten nur gut halb so teuer ist, wie zuvor kalkuliert, will Volker Thomas (Linke) wissen. Da hilft der Preisdruck auf dem Markt, sagt Bauamtsleiterin Ina Nicolai. „Der ist bei einer öffentlichen Ausschreibung höher als bei einer beschränkten Ausschreibung.“ Das würden die Firmen wissen – und entsprechend günstiger für den Steuerzahler kalkulieren. „Anders kann ich mir den Unterschied nicht erklären.“

Das bringt CDU-Stadtrat Kurt Hähnichen auf eine Nachfrage: „Kontrollieren wir denn auch die verbaute Qualität?“, will er wissen. Auch da gibt die Amtsleiterin Entwarnung: Man arbeite strikt nach dem Vieraugenprinzip – nicht nur der Planer kontrolliere, sondern auch ein Ingenieur vom Stadtbauamt. „Wir schauen auch auf die Qualität der verbauten Materialien.“

Der Fragebedarf von Kurt Hähnichen ist damit aber noch nicht gedeckt. Er will wissen, warum derart viele verschiedene Firmen an den Bauabschnitten der Schule nebeneinander her arbeiten. So wird etwa ein Teil der Elektroarbeiten von der einen Elektrofirma übernommen, der nächste Teil von einer anderen. „Das ist tatsächlich nicht ideal“, sagt Ina Nicolai. Aber der Bau an der 1. Grundschule sei auch aus Sicht der Fördermittel ein „sehr komplexes Konstrukt“. Weil aus verschiedenen Töpfen Geld fließe, dürfe man nichts vermischen – sondern müsse jeweils neue Lose bilden und ausschreiben. Und manchmal hoffe man im Bauamt gar, dass sich überhaupt eine Baufirma bewerbe. „In einer Ausschreibung haben wir bis zwei Minuten vor Schluss gebangt“, sagt Ina Nicolai. In bestimmten Bereichen seien kaum noch Firmen auf dem Markt verfügbar.

Dennoch: An der 1. Grundschule wird sichtbar gearbeitet. Nicht nur 2017 ist für den Bau verplant: 2018 geht es weiter.

