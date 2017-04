Es wird ernst mit dem jahrgangsübergreifenden Unterricht Beim Tag der offenen Tür von Kita und Grundschule in Gersdorf zeigen die Kinder, was sie alles können. Ab kommendem Schuljahr gibt es hier eine neue Unterrichtsform.

Offene Türen auch in der Gersdorfer Kinderkrippe: Sarah, Ludger, Nele basteln mit der Erzieherin Ute beim Basteln. © Lars Halbauer

Bunte Bilder hängen an den Wänden. Auf den Tischen liegen Mappen und Bastelarbeiten aus. Schüler, Eltern und Großeltern schauen sich in den Klassenräumen um. Grundschule und Kindertagesstätte „Krümelburg“ in Gersdorf bei Hartha haben zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

„Der Tag der offenen Tür hat eine lange Tradition“, sagt Schulleiter Jörg Keul. „Er wird immer rege angenommen.“ In diesem Jahr präsentieren die Grundschüler ihre Unterrichtsarbeiten. Die vierte Klasse hatte das Thema „Sachsen.“ Sie zeigt alles, was sie zu dem Projekt erarbeitet haben. Es gibt Steckbriefe zu Städten in Sachsen. Angefangen vom Herrnhuter Stern in der Lausitz bis über Holzkunst aus dem Erzgebirge und Teigwaren aus Riesa werden Produkte gezeigt, die in der Region hergestellt werden. Auch über die heimische Flora und Fauna informieren die Schüler.

Klasse drei hat sich mit Bauernregeln befasst, Tonarbeiten und Bildgeschichten erarbeitet. Außerdem waren sie der Natur auf der Spur. Sie haben das Leben von Insekten erforscht. In der Klassenstufe eins werden Bilder, Kollagen und Tonarbeiten zum Thema „Frühling“ gezeigt. In der ersten Klasse ist all das ausgestellt, was die Kinder der Klassenstufe geschrieben haben. Dabei haben auch die Vorschüler mit geholfen. Sie sind an zwei bis drei Tagen in der Woche in den Unterricht integriert. „So können sich die neuen und die Erstklässler kennenlernen“, sagt Jörg Keul.“ Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird es an der Grundschule einen jahrgangsübergreifenden Unterricht geben. Die Klasse 1 und 2 wird dann gemeinsam unterrichtet. Weil die Klassenstärke die geforderte Schülerzahl von 15 unterschritt, entschloss sich die Schule zu dieser Unterrichtsform. „Dann werden 23 oder 24 Kinder gemeinsam unterrichtet“, sagt Jörg Keul. „Wir brauchten Planungssicherheit und wollten den Schulstandort im ländlichen Raum erhalten.“ Für diese Unterrichtsform gibt es strenge Vorgaben der Bildungsagentur. „An die müssen wir uns halten“, so Keul. „Dazu besuchen die Erzieher Fortbildungskurse und Lehrer und Eltern müssen mitziehen.“

Die Lehrer in Gersdorf haben schon in einer Grundschule in Liebertwolkwitz, die nach diesem Prinzip arbeitet, hospitiert. „Das Schulgesetz gibt uns die Möglichkeit, bei uns den jahrgangsübergreifenden Unterricht durchzuführen“, sagt der Schulleiter. „Erfahrungen müssen aber erst noch gesammelt werden.“

Auch die Kindertagesstätte „Krümelburg“ hat zum Tag der offenen Tür das Thema „Frühling“, gewählt. In ihren Räumen werden Eierblumen und Vögel aus Klammern gebastelt oder Fensterbilder gestaltet. Es gibt Brett- und Regelspiele und Mandalas. Im Hort werden Waffeln gebacken und Eierbecher aus Eierpappen hergestellt. Auf dem Hof gibt es eine Hüpfburg einen Bratwurstverkauf. Wer möchte, kann Nistkästen kaufen.

Tochter Felicitas von Nicole und Thomas Lange aus Wallbach besucht die dritte Klasse der Gersdorfer Grundschule. „Sie haben getöpfert und über Pflanzen und Tiere einen Steckbrief gemacht“, sagt Mutti Nicole. „Das wollen wir uns anschauen.“ Oma Heidrun Lange haben sie mitgebracht.

zur Startseite