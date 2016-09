Es wird ernst am Ochsenberg Die 500-Mio-Euro-Investition von Daimler rückt näher. Jetzt geht es um die Medien. Und Verkehrseinschränkungen.

Auf der Fläche der neuen Batteriefabrik in Bernbruch-Nord wurde schon reichlich Erde bewegt. Jetzt beginnt auch die Medienerschließung des Areals. © Matthias Schumann

Der offizielle Startschuss für eine der größten industriellen Investitionen im Freistaat wurde von Anfang September auf später verlegt. Am Vorhaben der Daimler AG in Kamenz selbst gibt es keine Abstriche. Zunächst wurde und wird das Gelände für die neuen Hallen der Accumotive GmbH & Co. KG und der Mercedes-Benz Energy GmbH vorbereitet. Unübersehbar. Das neue Industriegebiet „Bernbruch-Nord“ entsteht gleich neben dem Gewerbegebiet „Am Ochsenberg“. Auf sage und schreibe 52 Hektar. Mindestens das erste Baufeld ist schon mal dem Batteriehersteller vorbehalten. Es ist immerhin auch 18,4 Hektar groß. In der kommenden Woche beginnt die Erschließung. Die SZ erklärt, was auf die Anlieger und im Grunde auch alle Kamenzer zunächst zukommt.

Sollte das neue Industriegebiet nicht schon weitgehend erschlossen sein?

Die Erweiterungsfläche gegenüber von Jägermeister und der jetzigen Batterie- und Zellenproduktionsstätten wurde stets als zumindest leicht erschließbar angepriesen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Bis zur Ausfahrt am Kräuterlikörhersteller („Am Ochsenberg“) liegt Trinkwasser an. Ewag-Vorstandschef Torsten Pfuhl: „Der dortige Anschlusspunkt gewährleistet allerdings keine optimale Versorgungssicherheit.“ Das bedeutet: Eine neue Trinkwasserleitung muss her. Möglichst schnell.

Wann startet der Bau der neuen Trinkwasserleitung?

Los geht es bereits am Dienstag, dem 4. Oktober. Vor allem der Umfang des Vorhabens ist bemerkenswert. Die Leitung in einer Größe von 200 Millimetern wird in drei Bauabschnitten, nämlich vom Netzknoten an der Kreuzung am Obi-Kaufland aus, verlegt. Und dies in drei Bauabschnitten auf insgesamt 1,8 Kilometern Länge. Die Planung der Erschließung im Auftrag der Accumotive obliegt der PG Neumann, den Tiefbau übernimmt die DIW Kamenz. Insgesamt sind allein für dieses Erschließungsvorhaben 800 000 Euro nötig.

Wird sich der Wasserleitungsbau auf die Trinkwasserpreise auswirken?

Nein. Die Kosten trägt allein der Auftraggeber, also Daimler. Die Gesamterschließung mit Abwasser, Regenwasser, Strom und Gas wird sich auf etwa 1,8 Millionen Euro erstrecken. Das ist viel Geld, allerdings auf die Gesamtinvestition von 500 Millionen Euro nun auch wieder nicht. Gleichwohl ist eine Medienerschließung dieser Größenordnung weithin spürbar. Am Dienstag hat das Rathaus gemeinsam mit der Ewag und den Planern die Presse schon mal über Verkehrseinschränkungen informiert. Noch genauer geschieht dies am Mittwochabend in der Ewag-Caféteria für interessierte Bernbrucher. Auch mit den größten der insgesamt 80 betroffenen Gewebetreibenden wurde bereits gesprochen – mit anderen soll dies hier und da noch geschehen.

In welchem Zeitraum wird die Trinkwasserleitung errichtet?

Es gibt drei Abschnitte. Der erste startet auf der Nordstraße, Ecke Siedlungsweg rechtsseitig bis Mühlstraße/Lindenstraße, also bis hinter die Gaststätte Zur Eintracht. Ein zweiter Abschnitt verläuft ab 10. Oktober von der Straße „Am Ochsenberg“ im Wesentlichen auf dem Fuß- und Radweg bis zum Kreisverkehr und den alten Bahndamm. Der Kreisverkehr selbst wird nicht berührt, da die Leitung durch ein bereits verlegtes „Leerrohr“ geführt werden kann. Zwischen der Jägermeister-Stichstraße und dem Kreisverkehr werden gleichzeitig neue Gas- und Stromleitungen verlegt, die ebenfalls Erschließungsfunktion haben. Beide Abschnitte sollen am 16. Dezember beendet sein. Ein weiterer wäre dann der Leitungsbau ab der Gaststätte bis zum Kreisel. Pfuhl: „Der beginnt abhängig vom Wetter im Februar und geht bis Ende Juni.“

Wie wirkt sich die Leitungsverlegung im Straßenverkehr aus?

Die Nordstraße wird ab der Kaufland/Obi-Kreuzung abschnittsweise für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. „Das ist nötig, um mit dem Bagger schneller voranzukommen“, so Ewag-Chef Torsten Pfuhl. Die Bernbrucher Anlieger sollen „weitgehend“ in ihren Ortsteil rein- und rausfahren können. Insbesondere auch über den Siedlungsweg, die Friedensstraße und die Dorfaue. Der Durchgangsverkehr wird über die Macherstraße und die Umgehungsstraße umgeleitet. Stadtdezernentin Elvira Schirack: „Das schildern wir selbstverständlich aus.“ Der Test mit dem kleinen Kreisel an der Obi-Kreuzung wird erst nach der Erschließung stattfinden.

Gibt es Auswirkungen auf den Bus oder auch auf die Müllabfuhr?

Mit Regiobus wurde geklärt, dass die beiden Haltestellen in Bernbruch zu einer am Kaufland zusammengeführt werden. Die Müllabfuhr bleibt gewährleistet. Gegebenenfalls könnten auch „Sammelstellen“ eingerichtet werden, heißt es. Darüber werde mit Betroffenen einzeln gesprochen – auch über Hilfen. Schirack: „Beeinträchtigungen sind bei einer so großen Maßnahme nie ganz zu vermeiden. Wir bitten dafür um Verständnis.“

