Es wird eng in den Kitas Noch bekommt jeder einen Platz, aber nicht immer in der Wunschkita. Das betrifft vor allem Zugezogene.

Die Kinder der Kita St. Martin führten zur Feier des Tages die Vogelhochzeit auf. Im Publikum saßen unter anderen der Landtagspräsident Matthias Rößler und der Umweltstaatssekretär Herbert Wolff. Im Gepäck hatten sie einen Fördermittelbescheid über 900 000 Euro. Für insgesamt 1,2 Millionen Euro wird das Kinderhaus erweitert und saniert. © Norbert Millauer

In den acht Kindertagesstätten in Coswig gibt es kaum noch freie Plätze. „Noch bekommen wir alle unter, aber nicht immer in der Wunschkita“, erklärt Bürgermeister Thomas Schubert. Es gibt zwar nicht mehr Geburten, aber durch Zuzüge steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen. „Rechtzeitiges Kommen sichert da die besten Plätze“, so Schubert. Im Moment werde geprüft, ob die Betriebserlaubnisse für manche Kitas vorübergehend erweitert werden können, sodass dort zeitweise mehr Kinder betreut werden dürfen. Eine räumliche Erweiterung ist nur im christlichen Kinderhaus St. Martin geplant. Hier entstehen bis Ende 2018 neun Krippen- und 14 Kindergartenplätze. Insgesamt können dann 120 Kinder betreut werden.

Den dafür nötigen Fördermittelbescheid haben Umweltstaatssekretär Herbert Wolff und Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) gerade vorbeigebracht. 900 000 Euro gibt der Freistaat aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ für den Erweiterungsbau und die Generalsanierung dazu. Der Kitaträger, der Caritasverband Meißen, muss etwa zwei Drittel der Kosten tragen.

Voraussichtlich im Herbst können die Bauarbeiten beginnen. Bei laufendem Betrieb, weil es kein Ausweichquartier in der Stadt gibt. „Das ist eine Herausforderung. Aber mit Geduld schaffen wir das“, sagt Astrid Winkler von der Caritas. Denn während der Mittagszeit, zwischen 12 und 14 Uhr, dürfen die Bauarbeiter keinen Krach machen. „Wir werden mit dem Neubau beginnen und hoffen, dass die Räume dann bezogen werden können, bevor die Sanierung der alten beginnt.“

Das bestehende Gebäude wird in Richtung Hof am Käthe-Kollwitz-Weg durch einen Anbau erweitert. Für mehr Platz sorgt ein zusätzliches, barrierefreies Stockwerk über dem jetzigen Mehrzweckraum. Dieser wird mit dem neuen Foyer Platz für 100 Personen schaffen. Dazu kommen Sanitärtrakte und ein Projektraum. „Vom Freigelände büßen die Kinder fast nichts ein“, so Winkler. Neue Parkplätze entstehen hinter der Kita auf den Wirtschaftsflächen.

Nach 20 Jahren Kitabetrieb sind auch im alten Haus Instandhaltungsmaßnahmen dringend nötig, so Astrid Winkler. Beispielsweise werden das Dach und die Beschattungsanlagen saniert. Die viel zu kleine Ausgabeküche wird modernisiert und an die Platzzahl angepasst. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1964 und wurde zuletzt 1997 teilsaniert. Das christliche Kinderhaus wurde 1992 als ökumenischer Kindergarten eröffnet. 2010 übernahm die Caritas die Trägerschaft.

Die Kitas und Schulen in der Stadt sind laut Bürgermeister Thomas Schubert unterdessen alle saniert. „Seit 1991 haben wir 52,1 Millionen Euro investiert.“ Über „Brücken in die Zukunft“ werden in diesem Jahr noch Baumaßnahmen an der Oberschule Kötitz und in der Kita Taubenhaus finanziert. Von den fünf Förderanträgen, die Coswig in dem Programm gestellt hat, liegen unterdessen vier Förderbescheide vor. Der noch fehlende für den Kunstrasenplatz für Grün-Weiß Coswig ist laut Schubert bearbeitet, nur noch nicht zugestellt.

Mit insgesamt 800 Millionen Euro ist es das größte Investitionsprogramm in die kommunale Infrastruktur des Freistaates seit dem Jahr 1990. Etwa die Hälfte der rund 2 200 Projekte, die die Kommunen umsetzen wollen, betreffen die Bereiche Schulhausbau und Kindertagesstätten. Bei einem Fördersatz von bis zu 75 Prozent werden insgesamt Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro ermöglicht.

