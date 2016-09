Es wird eng im Stadion

Den Zirkus mit den Pufferzonen gibts in der 1. und 2.Liga fast oder gar nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, als Begrenzung zum Gästeblock Plexiglaswände in ausreichender Höhe zu montieren. In anderen Stadien europaweit gehts doch auch und die Sommerpause war lang genug! Auch sollte man sich mal um die Qualität der angebotenen Speisen zu diesen selbstbewußten Preisen Gedanken machen! Die Phantasie und Kreativität der Schnitzelbrötchenmacher zB. ist bedenkenswert. Generell gibts, was das Catering in der Umsetzung betrifft noch große Reserven. Die Wartezeiten aufgrund der schlechten Organisation hinter den Tresen sind unzumutbar. Eine Halbzeitpause hat nunmal nur 15-20 Minuten. Gleiches gilt für die viel zu geringe Anzahl an grünen "Aufladeschmetterlingen" vorm Spiel: Man kann sich mit Anstellerei schon 30-45 Min. die Zeit vertreiben. Kleine Dinge, aber wichtig.