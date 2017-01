Es wird eng im Kinderland Dürrröhrsdorf-Ditterbach hat bald mehr Kinder als Platz in Grundschule und Hort. Die Eltern fordern einen Container.

Die Grundschule und der angeschlossene Kinderhort in Dürrröhrsdorf-Dittersbach steuern auf ein Platzproblem zu. Mit Beginn des kommenden Schuljahres im August gibt es nicht mehr genug Platz im gemeinsam genutzten Schulgebäude – zumindest wenn die Raumverteilung so bleiben soll, wie sie ist. Der Grund ist eigentlich ein erfreulicher: Es gibt immer mehr Kinder in der Gemeinde.

Bisher ist die Situation für den Nachwuchs in Dürrröhrsdorf-Dittersbach recht komfortabel. Grundschule und Hort sind gemeinsam im Gebäude der ehemaligen Mittelschule untergebracht, einem typischen DDR-Schulneubau, den die Gemeinde in den vergangenen Jahren umfangreich modernisieren ließ. Er beherbergt ein Computerkabinett, ein Entspannungszimmer, Musik-, Zeichen- und Werkenzimmer sowie einen Fachraum für den Englisch- und Religionsunterricht. In einem separaten Teil des Gebäudes befindet zudem sich die Kindertagesstätte „Moosmutzelreich“, sodass die Kleinen im Idealfall mit der Einschulung nur die Haushälfte wechseln, die gesamte Umgebung aber bereits kennen.

Aktuell gibt es in der Grundschule sieben Klassen. Jede Klasse hat ein eigenes Klassenzimmer und als Hortgruppe ihr eigenes Hortzimmer. Wenn Unterricht und Mittagessen rum sind, gehen die Kinder einfach ein paar Meter über den Gang in ihre Hortzimmer zum Spielen.

Mit Beginn des kommenden Schuljahres geht dieses Konzept allerdings nicht mehr auf. Denn dann müssen Grundschule und Hort eine Klasse mehr unterbringen, schon jetzt sind aber alle Räume belegt. Das Platzproblem entsteht, weil die jetzigen Viertklässler, die im August auf Oberschule und Gymnasium wechseln, nur eine Klasse füllen. Im kommenden Schuljahr rücken aber nach aktuellen Anmeldezahlen zwei 1. Klassen nach.

Von den Elternbeiräten mussten sich Verwaltung und Gemeinderäte deshalb in einer Ratssitzung deutliche Kritik anhören. Die steigenden Kinderzahlen seien seit Langem bekannt. Dass die aktuelle Raumverteilung nicht mehr aufgeht, wenn die einzügige 4. Klasse abgeht, sei seit vier Jahren absehbar gewesen. Die Elternvertreter fordern ein allumfassendes Zukunftskonzept für die Kinderbetreuung im Ort. Denn auch die mit im Gebäude untergebrachte Kindertagesstätte in Trägerschaft des ASB stößt an ihre Grenzen. Ab August sollen dort nach vorläufiger Prognose des Dürrröhrsdorfer Rathauses 135 Kinder betreut werden, aktuell sind es 118.

Die Elternvertreter haben auch gleich einen Vorschlag mitgebracht, wie man der zu erwartenden Platznot begegnen könnte: mit einem Container. Zudem wollen sie eine Arbeitsgemeinschaft gründen, um zusammen mit der Gemeinde ein Zukunftskonzept zu erarbeiten.

Die Gemeinde sucht derzeit nach einer Lösung des Problems, wie Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) erklärt. Einen Container auf dem Schulgelände aufzustellen, wie es die Elternvertreter vorschlagen, würde zwischen 60 000 und 70 000 Euro kosten. Hinzu kämen Betriebskosten von 30 000 Euro bis 50 000 Euro im Jahr. Eine andere Möglichkeit wäre , dass für wenigstens eine Klasse das separate Hortzimmer wegfällt. Die Kinder müssten den Nachmittag dann in ihrem Klassenzimmer verbringen, in dem sie vormittags auch Unterricht haben. Das ist mindestens organisatorisch schwierig, meist fehlt es an freier Fläche für einen Spielteppich und die Materialien der Hortnerinnen. Als dritte Variante könnte eins der Fachkabinette als reguläres Klassenzimmer genutzt werden. Das wiederum wäre eine Herausforderung für die Stundenplanung.

Zunächst hatte die Gemeinde noch gehofft, dass der Anbau für die Kindertagesstätte im Ortsteil Wilschdorf eine Entlastung bringt, denn einige Wilschdorfer Kinder gehen jetzt noch nach Dürrröhrsdorf. Doch die geplante Erweiterung um 14 Plätze wird nicht bis August fertig – und würde zudem das Problem auch nicht lösen.

Noch im Januar will sich Bürgermeister Jens-Ole Timmermann mit den Elternbeiräten von Grundschule und Hort zusammensetzen, um das Thema zu besprechen.

