„Es wird eine Herkulesaufgabe“

Riesas Trainer Daniel Küttner (links) muss praktisch eine neue Mannschaft formieren, weil neun Spieler aus der Vorsaison ihre Koffer gepackt haben. Auch Co-Trainer Enrico Rühle (rechts) ist nicht mehr dabei, legt erst einmal eine Pause ein. Assistiert wird Küttner in der kommenden Spielserie von Marcus Stuchlik.

Fußball-Landesligist BSG Stahl Riesa steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Sonntag gab es in Prösen gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ein 2:2 (2:0)-Unentschieden. Rückkehrer Paul Kiontke, zuletzt beim BSC Freiberg unter Vertrag, traf kurz vor der Halbzeitpause doppelt (40., 45.), auf der Gegenseite rettete Martin Voigtländer dem letztjährigen Vierten der brandenburgischen Landesliga Süd mit zwei Treffern das Remis (83., 87.). Zuvor spielten die Riesaer beim Dresdner Landesklasse-Aufsteiger SG Striesen 2:2, gegen Budissa Bautzen gab es zu Hause eine 0:7-Klatsche. Trainer Daniel Küttner, mit Stahl in der letzten Saison Sechster, schraubt die Erwartungen für die kommende Spielzeit herunter. Mit Alexander Ludwig, Michal Kycek, Jiri Horinek, Steffen Krechlak, Thomas Bierstedt, Richard Penicka, Thomas Kutsche, Georg Balatka und Marcel Fricke stehen dem 44-Jährigen gleich neun Stammspieler nicht mehr zur Verfügung.

Herr Küttner, neun Spieler aus dem Stammkader stehen nicht im Aufgebot. Überrascht über diesen Aderlass?

Ja, die aktuelle Personal-Situation hat uns schon irgendwie kalt erwischt. Wir wussten zwar, dass es Abgänge geben wird, aber dass gleich neun Leute uns verlassen, ist dann doch ein herber Schlag.

Wie kam es zu diesen zahlreichen Abmeldungen?

Eigentlich haben alle Spieler triftige Gründe. Bierstedt und Krechlak müssen aus beruflichen Gründen kürzertreten. Thomas hat seine Karriere ganz beendet, Steffen spielt nun in der Kreisoberliga in Canitz. Kycek lässt seine Karriere bei Bayern Hof ausklingen, ihn zog es genau wie Horinek und Penicka wieder in Richtung Heimat. Ludwig lebt mittlerweile in Erfurt, möchte ganz einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen. Balatka will noch einmal mit seinem Bruder Rene beim Hainsberger SV spielen, Fricke wurde am Kreuzband operiert und fällt ein Jahr lang aus. Ja, und Kutsche wechselte zum Meißner SV.

Die Anzahl der Zugänge ist deutlich geringer, oder?

Momentan haben wir Paul Kiontke als Rückkehrer aus Freiberg und Martin Magula, der aber ein Jahr lang keinen Fußball gespielt hat. Er steigt Anfang August wieder ins Training ein. Ich hoffe, dass er schnellstmöglich wieder Anschluss findet. Mit Alexander Goldammer ist ein junger Torwart aus Bautzen zu uns gewechselt. Hinzu kommen viele Spieler aus der A-Jugend, so wie Willy Christoph Mörer von Dynamo Dresden, Nico Födisch aus Grimma und aus unserer eigenen Jugend. Ein Philipp Schröter ist zwar mit 24 Jahren schon erfahrener, aber er kommt von der Reha zurück und wird uns nun auch wieder zur Verfügung stehen.

Kann man damit die Abgänge kompensieren?

Natürlich nicht! Ich hoffe schon noch auf ein, zwei gestandene Spieler. Es wird in der kommenden Saison einen Neuaufbau in Riesa geben, daher brauchen wir noch etwas Erfahrung. Es ist richtig, dass wieder mehr Augenmerk auf die Nachwuchsspieler gerichtet wird. Youngster aus der Region sollen sich mit Stahl Riesa identifizieren können. Aber das benötigt Zeit und Geduld. Wenn plötzlich neun Leute aus dem Stamm nicht mehr zur Verfügung stehen, kann das keine Mannschaft kompensieren. Nicht sofort. Spieler wie Krechlak, Fricke oder Krechlak sind nur schwer zu ersetzen.

Wie lautet dann die Zielstellung für die kommende Saison?

Ich möchte da jetzt keine konkrete Platzierung nennen. Wichtig ist es die jungen Spieler an die Luft im Männerfußball zugewöhnen. Man darf nicht vergessen, dass unsere A-Jugend in der Kreisliga spielt. Schon innerhalb einer Liga ist es ein großer Sprung von der Jugend in den Männerbereich. Nun spielen wir aber in der Landesliga. Da kommt schon einiges auf die jungen Kerle zu. Insgesamt will ich die gesamte Mannschaft weiterentwickeln, alte Fehler aus der Vorsaison nicht wiederholen und aus routiniertem Personal und jungen Kickern eine homogene Truppe formen. Es wird eine Herkulesaufgabe werden.

Wie sind die Eindrücke nach den ersten Testspielen und Trainingseinheiten?

Die Jungs ziehen ordentlich mit. Das kann ich lobend sagen. Sie nehmen die Herausforderung an, lernen fleißig im Training. In der letzten Saison haben ja auch mit Leonard Schreiber und Paul Spindler auch junge Spieler sich voll integriert. Und unsere Alteingesessenen wie Jerome Wolf, Norman Gründler oder Andre Köhler sind hervorragende Vorbilder für die Newcomer.

Das Gespräch führte Jens Jahn

