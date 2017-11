„Es will niemand die eigene, schöne Welt zerstören“ Arnd Peiffer findet im Kampf gegen Doping einen Konstruktionsfehler – und das nicht nur bei den Biathleten.

Herr Peiffer, die Biathlonsaison, die am Sonntag mit dem Weltcup in Östersund beginnt, ist eine olympische. Was läuft da in der Vorbereitung anders?

Gar nichts. Die Zeiten sind vorbei, in denen man sich drei Jahre bei den Trainingsumfängen langsam steigern konnte, um dann für Olympia topvorbereitet zu sein. Würde ich es immer noch so machen, hätte ich in den Zwischenjahren mit der WM als Höhepunkt schlicht keine Chance mehr.

Es sind Ihre dritten Spiele, bisher haben Sie noch keine Einzelmedaille gewonnen. Wie sehr sehnen Sie sich danach?

Die würde ich natürlich gerne nehmen, aber ich sehe das relativ nüchtern. In einer Saison haben wir rund 24 Einzelrennen im Weltcup, läuft es normal, stehe ich drei- oder viermal auf dem Podest. Die Quote liegt also bei rund zehn Prozent, in guten Jahren vielleicht ein bisschen drüber. Bei den Spielen gibt es nur vier Einzelstarts, da kann man sich leicht ausrechnen, wie meine Chancen stehen: Sie sind da, aber sie sind nicht gewaltig. Bei Martin Fourcade sieht das natürlich anders aus.

Er gewinnt Medaillen am Fließband. Wie frustrierend ist es für Sie, immer dem gleichen Kontrahenten hinterherzulaufen?

Frustriert ist der falsche Begriff. Manch einer bringt einfach die besseren Voraussetzungen mit, das muss man akzeptieren. Martin ist einer der besten, vielleicht sogar der beste Biathlet überhaupt. Wenn ich ihn mal schlagen kann, ist das etwas Besonderes. Doch ich konzentriere mich nicht nur auf ihn. Inzwischen gibt es 40 bis 50 Athleten, die unter die Top Ten laufen können, viele sogar unter die besten Drei.

Kann es einer Sportart schaden, wenn immer der Gleiche gewinnt?

Natürlich ist es für die Zuschauer spannend, wenn es eine gewisse Abwechslung gibt. Aber da mache ich mir keine Sorgen, weil in unserem Sport durch das Schießen die Abwechslung quasi garantiert ist. Bei der vergangenen WM gab es in den vier Einzelrennen beispielsweise vier verschiedene Sieger. Außerdem sollte man niemandem vorwerfen, dass er der Beste ist, sondern dessen Leistungen anerkennen.

Medaillen werden auch bei deutschen Biathleten quasi vorausgesetzt. Ist diese Erwartungshaltung Fluch oder Segen?

Vor allem ein Segen. Durch die Erfolge in der Vergangenheit ist unser Sport in Deutschland sehr populär geworden. Außerdem entspricht die öffentliche Erwartungshaltung meist auch der persönlichen, da gibt es kaum eine Diskrepanz.

Haben Sie sich mal gewünscht, für ein Land zu starten, in dem eine Biathlonmedaille eine Sensation wäre?

Nein, weil das zum Beispiel in Kanada oder den USA auch fast niemanden interessieren würde. Zudem kommt der größte Druck nicht von außen, sondern es ist der, den man sich selbst auferlegt. Ich habe gelernt, damit umzugehen.

Michael Rösch, mit dem Sie früher in der Staffel gelaufen sind und ein Zimmer geteilt haben, startet seit zwei Jahren für das Biathlon-Entwicklungsland Belgien. Haben Sie sich daran gewöhnt, dass er Ihr Konkurrent ist?

In der Konkurrenzsituation waren wir auch schon, als wir beide noch für Deutschland gestartet sind – zumindest in den Einzelrennen. Von daher hat sich kaum etwas geändert. Ebs hat keinen leichten Weg hinter sich, manche seiner Entscheidungen hätte ich sicher so nicht getroffen. Trotzdem bleibt er mein Freund, das ist davon unabhängig.

Biathlon geriet zuletzt immer wieder durch Doping in die Schlagzeilen. In den vergangenen acht Jahren wurden allein acht russische Sportler gesperrt, bei den Olympischen Spielen in Sotschi sollen Proben manipuliert worden sein. Was läuft da schief?

Ich bin grundsätzlich dafür, Proben bis zu 20 Jahre einzufrieren, um dann nachtesten zu können – allein schon deshalb, damit diejenigen, die erst einmal nicht entdeckt worden sind, die gesamte Zeit unruhig schlafen. Das würde mich irgendwie trösten. Zudem muss man konsequent aufklären. Was in Sotschi mit den manipulierten Proben passiert ist, kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Aber man könnte dafür sorgen, dass es nie wieder passiert.

Wie?

Ich sehe einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler: Es will doch niemand die eigene, schöne Welt zerstören – noch dazu, wenn es da wirtschaftliche Interessen gibt. Deshalb sollten nicht die einzelnen Weltverbände Athleten sperren und Nationen sanktionieren, sondern unabhängige Instanzen wie die Welt-Antidoping-Agentur Wada. Im Radsport wurde auch deshalb so immens betrogen, weil der Verband lange alles unter den Tisch gekehrt hat.

Haben Sie Hoffnung, dass sich da etwas bewegt?

Es tut sich gerade was. Vor einigen Wochen wurde Teja Gregorin aus Slowenien überführt, die bei den Spielen in Vancouver betrogen hatte, also vor sieben Jahren. Solche Beispiele machen mich schon zuversichtlich. Andererseits gebe ich mich nicht der Illusion hin, dass alle, die betrogen haben, bisher aufgeflogen sind.

Überkommt Sie bei den Rennen oder beim Studium der Ergebnislisten mitunter ein ungutes Gefühl?

Ich versuche, mich davon freizumachen, weil es mir nicht hilft. Natürlich gibt es Kandidaten, bei denen ich nicht meine Hände ins Feuer legen würde. Aber während der Rennen hemmen mich solche Gedanken nur. Das Einzige, was ich machen kann, ist, Tag für Tag meinen Aufenthaltsort in ein Programm einzugeben, damit die Kontrolleure wissen, wo ich bin.

Sie haben Ihren Hauptwohnsitz von Oberhof nach Bayern verlegt, aber nicht verraten, warum. Ihr Privatleben schützen Sie sehr konsequent. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Ich stehe des Sports wegen in der Öffentlichkeit und finde es einfach befremdlich, wenn man alles Mögliche publik macht. Ich möchte auch niemanden in die Medien zerren, nur weil er mit mir verwandt ist.

Viele Ihrer Kollegen machen das aber. Sie laufen damit Gefahr, als unnahbar wahrgenommen zu werden.

Das nehme ich in Kauf.

Sie sind im März 30 geworden. Denken Sie da über das Karriereende nach?

Mir ist aufgefallen: Die Frage höre ich jetzt öfter ...

Stört Sie das?

Nein, das ist in meinem Alter legitim. Ich habe kein festes Datum, an dem ich aufhören möchte. Wenn es mein Körper zulässt, würde ich nach dieser Saison noch das eine oder andere Jahr dranhängen. Wenn ich es nicht mehr schaffe, an einem perfekten Tag aufs Podium zu kommen, dann ist es Zeit für den Rücktritt.

Wie sieht die Karriere nach der Karriere aus?

Wahrscheinlich werde ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der Bundespolizei, bleiben. Als TV-Experte zu arbeiten, schließe ich nicht aus, es wäre aber eher was Zusätzliches.

