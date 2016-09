„Es werden immer weniger Leute“ Für die Teilnehmergemeinschaft gibt es noch viel zu tun. Dabei soll das Verfahren 2020 schon abgeschlossen werden.

„Im Vorstand gibt es einen akuten Personalmangel – Bürgermeister Immo Barkawitz. © DA-Archiv/D. Thomas

Schon lange warten die Zschaitzer und die Nutzer des Sportplatzes darauf, dass der Weg zum Stadion in Ordnung kommt. Das soll über die Teilnehmergemeinschaft (TG) Zschaitz-Ottewig der ländlichen Neuordnung realisiert werden. Auch die Grenzpunkte im Bereich der Teilnehmergemeinschaft müssen bereinigt und entsprechende Eintragungen im Grundbuch vorgenommen werden. „Außerdem fehlen Pflanzmaßnahmen in Größenordnungen“, sagte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Trotz der vielen Vorhaben werde von den Mitgliedern darauf gedrängt, dass das Verfahren im Jahr 2020 abgeschlossen werde. „Im Vorstand gibt es einen akuten Personalmangel. Es werden immer weniger Leute im Vorstand. Ich arbeite deshalb schon mit, obwohl ich kein Landeigentümer in diesem Bereich bin“, so Barkawitz. Er will noch in dieser Woche vier bis fünf Kandidaten für den Vorstand finden.

Für Mittwoch, 28. September, sind alle Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen im Neuordnungsgebiet Zschaitz-Ottewig zur Teilnehmerversammlung eingeladen. Diese beginnt in der Aula der ehemaligen Schule. Der Vorsitzende der TG berichtet zum Verfahrensstand. Die Teilnehmer erhalten Erläuterungen zu den Ergebnissen der Wertermittlung und es gibt eine Nachwahl zum Vorstand der TG.

Mit dem Flurbereinigungsverfahren soll Ordnung in den Grundbüchern und Katastern geschaffen werden. Grundstücksbesitzer können Flächen miteinander tauschen. Entscheidend ist dabei die Qualität des Bodens, die durch Proben ermittelt und in Werten festgehalten wurde. Nur mit den Werten ist ein gerechter Tausch möglich. Die Größe der Fläche reicht nicht aus. Denn einem Landwirt, der besonders guten Boden bekommt, steht weniger Fläche als vor dem Tausch zu. Die Werte geben nur einen relativen Tauschwert an. Die Ergebnisse der Bewertung liegen in der Zeit vom 4. Oktober bis zum 1. November in der Gemeindeverwaltung aus. (DA/je)

