Es werden immer mehr Spieler 176 Leute würfelten am Sonnabend in der Schule um die Mensch-ärgere-dich-nicht-Krone. Das stellt die Stadt vor eine Frage.

Uwe Steimle, Kabarettist und Schauspieler aus Dresden, eröffnete das Turnier. © Marko Förster

Dohna. Angemeldet hatten sich 190 Kinder und Erwachsene. Durch Krankheit waren es dann 176, die Mensch-ärgere-dich-nicht-Meister werden wollten. Das war den Organisatoren zufolge ein neuer Rekord. Meister wurde Uwe Debler aus Rathmannsdorf. Er will nächstes Jahr seinen Pokal verteidigen. Doch wo wird dann gespielt? Schon jetzt mussten mehr Räume in der Dohnaer Schule genutzt werden. Zwar hat die Schule noch viele weitere. Doch je mehr Räume umso größer der Aufwand und die Organisation. Das Interesse hat Dohna einfach überrollt, sagt Hauptamtsleiter Tilo Werner. „Positiv natürlich.“ Egal wo, eines ist schon jetzt klar: „Es wird auch 2019 wieder gespielt“, sagte Werner am Sonnabendabend nach dem Finale.

Auch Bürgermeister Ralf Müller (CDU) freut sich über die von Jahr zu Jahr wachsende Teilnehmerzahl an der Meisterschaft, die als Dohnaer begann und nun schon eine offene sächsische mit Beteiligung aus mehreren Bundesländern ist. „Es steckt mehr und mehr an.“

Und vielleicht schafft es Uwe Steimle, nächstes Jahr mitzuspielen. Nachdem er voriges Jahr kurzfristig abgesagt hatte, war er diesmal zwar zur Eröffnung da, doch schnell wieder weg. Wer auf das angekündigte Prominentenspiel mit ihm und die Autogrammstunde gewartet hatte, lenkte sich dann mit spielen ab. Erstmals mussten alle fünf Spiele spielen. Die vier Besten lieferten sich dann das von den Freunden und Fans lautstark begleitete Finale.

