Es werde mehr Licht am Café Prag

© Ronald Bonß

Im einstigen Varieté-Theater ist vor einem halben Jahr die Spielbank eingezogen. Das ist jetzt auch an der Fassade sichtbar. In roten Buchstaben leuchtet nun „Spielbank“ an den Seitenwänden am Café Prag. Am Mittwoch haben Monteure die Buchstaben angebracht. Dabei haben sich die Gestalter der Lichtwerbung Mühe gegeben. Die neuen Buchstaben ähneln denen des Originals von „Café Prag“, die nach wie vor an der Front zur Seestraße leuchten. Die Schriftweise war eine Vorgabe der Stadt, wie Siegfried Schenek schreibt, der Geschäftsführer der Sächsischen Spielbanken GmbH. Sein Unternehmen musste im September des Vorjahres verzögert öffnen, weil die Bauabnahme aus statischen Gründen zunächst von der Stadt verweigert wurde. Das Café Prag wurde 1956 als Tanzlokal fertiggestellt. 2007 zog dort ein Italiener aus, danach wurde versucht, es als Markthalle zu etablieren. Doch das Konzept hing nicht auf. (SZ/kh)

