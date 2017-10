Es werde Licht – Dresdner lieben Feuerwerke und festliche Illuminationen Die Faszination des Feuers ist uralt. Ein Spektakel mit diesem Element zu untermalen, hat in Dresden lange Tradition.

Ohne Feuerwerk geht’s in Dresden nicht. © Robert Michael

Egal, ob Stadtfest, Silvester oder Semperopernball – ohne Feuerwerk geht’s einfach nicht. Von Privatanlässen und Firmenfeiern über Musikfestspiele und Dixieland bis zu den Pyrogames sind die bunten Farbspiele und Knalleffekte am Himmel unverzichtbar. So vergänglich ein einzelnes Feuerwerk auch ist, die Idee dieses beherrschbaren Spiels mit dem gefährlichen Feuer ist uralt. Araber brachten die Kunst der Raketenherstellung nach Europa, aus China schwappte die Feuerwerkskunst im 14. Jahrhundert hierher. Erste sichere Quellen über sogenannte „Lustfeuerwerke“ stammen aus dem Jahr 1475. Von Italien aus verbreitete sich die neue Mode an den großen europäischen Herrscherhöfen. Spektakuläre Inszenierungen dienten ab dem 16. Jahrhundert der Repräsentation, um Geburten, Hochzeiten, Krönungen und Siege festlich zu zelebrieren.

Die aufwendigen Darbietungen gelangten im Barock zu voller Blüte. So spielten sich vor Dresdens Silhouette auf der Elbe regelrechte Feuerdramen ab. Unter der Regentschaft Augusts des Starken dauerten besonders prächtige Vorstellungen mehrere Stunden. Überlieferungen von 1709 beschreiben, wie zu Ehren des Besuchs des dänischen Königs ein Kastell mit rund 150 000 Brandsätzen kontrolliert in Flammen aufging. Auch der pyrotechnische Flottenkampf 1719 anlässlich der Hochzeit seines Sohnes mit der Kaisertochter aus Habsburg ging in die Geschichte ein.

Damals war der Komponist Händel zugegen und beeindruckt. Dreißig Jahre später schrieb er die bekannteste musikalische Untermalung eines Freudenfeuers: die „Feuerwerksmusik“ von 1749. Zum Einsatz kamen damals bengalische Fackeln und Sprühfontänen, Feuer- und Sonnenräder sowie Kometenfächer. Die farbenprächtigen Effekte konnten in geringer Höhe oder am Boden abgebrannt werden. Man fertigte extra Bühnen an, errichtete künstliche Burgen, Schlösser oder Schiffe mit Aussparungen zur Befestigung der Brandkörper, um am Ende alles abzufackeln. (ug)

