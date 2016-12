Es weihnachtet weiter

Pirnas Canalettomarkt geht erstmals in die Verlängerung: Als einer der wenigen Weihnachtsmärkte öffnen die Händler rund ums Pirnaer Rathaus ihre Verkaufshütten auch vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 11 bis 21 Uhr. Auf dem Canalettomarkt sind in diesem Jahr 45 Händler, Gastronomen und Schausteller vertreten. Auch die Dampfeisenbahn auf der Nordseite dreht in dieser Woche noch einmal ihre Runden, ab 18 Uhr gibt es täglich ein Musikprogramm auf der Bühne. (SZ/mö)

zur Startseite