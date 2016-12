Es weihnachtet sehr

Der Notruf im Advent Ein gemütlicher Abend, lecker Makkaroni, Kaminflimmern, Zweisamkeit – bis es an der Tür klingelt. Ein Mann in Uniform und mit Atemschutz steht vor der Schwelle. „Bei Ihnen brennt es?“, fragt er irritiert, als er mein ungläubiges Gesicht sieht. – „Nein, tut mir leid.“ Offenbar nicht die Antwort, die er erwartet hatte. Er stapft mit seinen schweren Stiefeln durchs Wohnzimmer, vorbei an dampfenden Nudeltellern, geradewegs auf den Balkon, winkt seinen Kameraden hinab und ruft: „Alles okay!“ Vier Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht blockieren die Straße, dazu zig Uniformierte. Ein neuer Mieter im Haus gegenüber sah unseren Kamin wohl zum ersten Mal flackern. Auch wenn das Essen danach kalt war: Dieser Besuch tat gut. Verena Schulenburg

Der Toilettengang Wie die Geschenke unter den Weihnachtsbaum kommen? Na, der Weihnachtsmann bringt sie. Oder gibt es da einen Zusammenhang mit einem verdächtigen Toilettengang? In unserer Familie ist ein Spaziergang vor der Bescherung Tradition. Als ich klein war, fiel meinem Vater ausgerechnet immer kurz vor dem Losgehen ein, dass er noch einmal dringend auf Toilette müsse. Ich wartete mit meiner Mutter geduldig vor dem Haus und, oh Wunder, als wir zurückkehrten, lagen die Geschenke unter dem Baum. Jahrelang hat diese weihnachtliche Täuschung gut funktioniert. Irgendwann muss ich den Trick aber dann doch erkannt haben. Jedenfalls ist der traditionelle Toilettengang nun Geschichte. Den Spaziergang gibt es aber noch. Tobias Winzer

Das Lichter-Wettrüsten Es war noch Herbst, als ich von einem Nachbarn angesprochen wurde. Er tat etwas konspirativ und fragte mich, ob wir denn überhaupt kein Weihnachten feiern. Denn in unseren Fenstern würde keinerlei Weihnachtsschmuck leuchten. Ich versicherte ihm, dass mit uns alles in Ordnung sei und wir selbstverständlich auch Weihnachten feiern. Wir haben sogar Weihnachtsschmuck – allerdings in der Wohnung, von außen also schlecht einsehbar. Trotzdem beschlossen wir, dass wir uns dieses Jahr erstmalig am weihnachtlichen Lichterglanz-Wettrüsten beteiligen. Ich investierte in einen echt erzgebirgischen Schwibbogen fürs Wohnzimmerfenster. Die Nachbarn haben sich allerdings noch nicht dazu geäußert. Annett Heyse