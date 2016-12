Es weihnachtet sehr In der Region Bischofswerda genossen viele Leute das schöne Wetter und die Adventsstimmung.

Ein Schoko-Apfel gehört zum Weihnachtsmarkt – jedenfalls für Marten, der sich einen solchen auf dem Arm von seinem Papa Frank Mrosowski schmecken lässt. Die Familie aus Bischofswerda stattete dem Weihnachtsmarkt am Sonnabend einen Besuch ab. © Steffen Unger

Was für ein schönes Wetter und was für tolle Weihnachtsmärkte gab es auch an diesem Wochenende wieder in der Region. Neben dem gut besuchten Bischofswerdaer Markt mit der Chance, länger einkaufen zu gehen, haben sich auch in den Dörfern die Organisatoren etwas Tolles ausgedacht. Ob in Seeligstadt hinter dem Erbgericht, in Burkau, wo mehrere Handwerker ihre Werkstätten öffneten, oder in Großharthau, wo ein tierisches Märchen aufgeführt wurde – überall war was los.

