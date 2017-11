Es weihnachtet in Ebersbach 40 Aussteller aus drei Ländern haben am Wochenende vielen Besuchern im Ebersbacher OKV Lust auf das Fest gemacht.

Auf der Weihnachtsmesse gab es für jeden etwas. © Rafael Sampedro

Ebersbach. Etwa 40 Aussteller aus Tschechien, Polen und Deutschland haben am Wochenende in zwei Sälen des Oberlausitzer Konzert- und Veranstaltungshauses in Ebersbach kreative Geschenk- und Bastelideen für die Weihnachtszeit präsentiert. Gezeigt wurden unter anderem kulinarische Spezialitäten, Holzarbeiten, Schmuck und Kunsthandwerk. Fast alle Produkte waren Unikate, die gekauft werden konnten. Zudem stellte Sängerin Angelika Martin ihre Weihnachtslieder-CD vor. In der Mitte eines der beiden Ausstellungssäle stand ein Weihnachtsbaum, drum herum fuhr eine Eisenbahn für die Kleinsten. Außen waren die Stände beziehungsweise Tische der Händler und Bastler aufgebaut, an denen die Besucher staunten und kauften. (szo)

zur Startseite