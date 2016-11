Es weihnachtet in Dipps Die Buden stehen schon. Am Wochenende startet der Weihnachtsmarkt. Dieses Mal sind sogar Schafe dabei.

Der Dippoldiswalder Weihnachtsmarkt in der Abenddämmerung. So wird sich das Markttreiben mit Budenzauber, Lichtern, Glühwein und Gebäck ab Sonnabend wieder für 16 Tage zeigen. © Egbert Kamprath

Abends legt sich Lichterglanz über den Dippser Marktplatz. Seit Dienstag stehen auch die Marktbuden bereit. Und ab Sonnabend können die Dippser und ihre Besucher wieder Glühweinduft riechen oder dem Weihnachtsmann begegnen. Bis zum Wochenende werden die Stände noch gefüllt mit weihnachtlichen Waren, Speisen und Getränken. Dann weihnachtet es. Am Sonnabend werden um 14 Uhr Schneewittchen, die sieben Zwerge und Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) den diesjährigen Weihnachtsmarkt feierlich eröffnen, wie das Kulturzentrum Parksäle informiert. In seiner Verantwortung liegt die Organisation des Markttreibens.

Highlights des Dippser Weihnachtsmarktes





Gute zwei Wochen lang, bis zum vierten Adventssonntag, steht die Dippser Innenstadt dann im Zeichen des vorweihnachtlichen Trubels. An den Sonntagen erweitert sich der Markt noch. Dann wird auch das Rathaus mit einbezogen.

Am 4. und am 18. Dezember heißt es dort von 14 bis 18 Uhr jeweils „Schule macht Markt“. Dippser Schüler präsentieren sich mit weihnachtlichen Bastelarbeiten. Am 3. Adventssonntag, dem 11. Dezember, findet im Rathaus ein kleiner Handwerkermarkt statt. Dort sind Geklöppeltes, Scherenschnitt- und andere Weihnachtskarten, gestrickte Mützen und Pullover, Geschenkverpackungen, Fensterschmuck aus Holz und Papier, Schmuck, Lampen oder Leuchter zu finden. Die Kunsthandwerker lassen die Besucher aktiv an ihrer Arbeit teilnehmen. „Kunsthandwerk erleben und begreifen“ lautet das Motto.

Vor allem an den Wochenenden gibt es ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Blasmusik, Schlager, Kino bis zu Tanz und Puppenspiel. Jeweils um 16 Uhr öffnet der Weihnachtsmann den Adventskalender auf der Bühne.

