Es weihnachtet im Schloss Zwei Vereine laden zum Markt. Die Gäste können sich auf Musikalisches, Kulinarisches und schöne Geschenkideen freuen.

Im Schloss Hermsdorf findet ein Weihnachtsmarkt statt. © Rene Plaul

Bereits seit mehreren Jahren gestalten die Hermsdorfer Schloßpark-Gesellschaft und der Heimatverein Medingen am ersten Adventswochenende einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt im Erdgeschoss des Hermsdorfer Schlosses .

Händler, Aussteller und Hobbykünstler bieten an diesen beiden Tagen ihre Waren an. Viele Geschenkideen für das Weihnachtsfest, Kalender, Bücher, Kunstgewerbe, Selbstgebasteltes, Adventskränze, Basteleien aus dem Epilepsie-Zentrum Kleinwachau und viele andere Dinge werden angeboten. Für Kinder gibt es Tische zum Basteln und Malen und zum Selbsterfinden. Kalender, Bücher und Postkarten – auch mit heimatlichen Motiven – sind zu erwerben. Und auch an weihnachtlichen Leckereien soll es an diesem Wochenende nicht mangeln. Stollen vom Mühlenbäcker, selbstgebackener Honigkuchen, Kaffee, Glühwein und Fettbemmen sind im Schloss erhältlich. Vor den historischen Gemäuern können Besucher sich auf eine Bratwurst vom Grill, Glühwein und Kinderpunsch freuen.

Konzert vor dem Schloss

Am Sonntag tritt – wie auch in den Vorjahren bereits – der Posaunenchor der Weixdorfer Kirche auf. Beginn des Konzertes ist 13.30 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Konzert sogar vor dem Schloss statt. Und auch die kleinen Einwohner der Ottendorfer Ortschaft haben für die Besucher des Weihnachtsmarktes etwas vorbereitet. So laden die Kinder der Grundschule Hermsdorf am Sonntag sowohl 14 als auch 15 Uhr zu ihrem Weihnachtsspiel in den Barocksaal ein.

Der Eintritt für beide Tage und zu allen Veranstaltungen ist frei. Der Markt ist sowohl Sonnabend als auch Sonntag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

