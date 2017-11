Es weihnachtet im Museum Bevor der große Ansturm losgeht, kann man sich jetzt in Ruhe die Weihnachtsausstellung im Dippser Museum anschauen.

Weihnachtsberge, Pyramiden, Räuchermännel und Spielwaren sind jetzt wieder bis Ende Februar in der Weihnachtsausstellung im Dippser Museum zu sehen. © Egbert Kamprath

Ein wenig Zeit ist es bis zum ersten Advent zwar noch, aber im Dippser Museum weihnachtet es schon jetzt. Am Wochenende hat die traditionelle Weihnachtsausstellung eröffnet. Das ganze Haus ist wieder geschmückt mit Pyramiden, Räuchermännern und Puppen. 15 Räume haben jetzt bis Ende Februar weihnachtliches Flair. Während sich in der Adventszeit die Besucher hier drängen, ist jetzt noch die Gelegenheit, sich die Ausstellung weitgehend ungestört anzuschauen. Mit dem näherrückenden Fest haben sich auch Volkskünstler angesagt, denen man über die Schulter schauen kann. Erstmals ist am Sonntag, dem 19. November, eine Vorführung von Schnitzern und Klöpplern geplant. Am Buß- und Bettag können die Kinder im Museum basteln. Während der Weihnachtsausstellung hat das Museum Sonderöffnungszeiten und ist täglich von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Am 24. und 31. Dezember bleibt das Museum geschlossen. (ek)

