Es war einmal in Görlitz Die bei den Kindern beliebten Figuren vom Marienplatz sind verschollen.

Zu DDR-Zeiten wechselten die Märchendarstellungen.

Rund um die Winterverkleidung des Postplatz-Brunnens stand einst eine dekorative Pyramide.

Görlitz. Die älteren Görlitzer erinnern sich noch: Rund um die Winterverkleidung des Postplatz-Brunnens stand einst passend zur Weihnachtszeit stets eine dekorative Pyramide. Seit den 1960er Jahren gab es sie in verschiedenen Ausfertigungen. Entworfen und gebaut wurde sie von der Dekorationsabteilung der Stadthalle, auch der VEB Waggonbau half bei der Anfertigung. Übrig geblieben ist davon nichts – bis auf zwei der einstigen Kerzen, die sich in einem Lager des Betriebshofes wiederfanden. Auch die bei den Kindern beliebten Figuren vom Marienplatz sind verschollen. Zu DDR-Zeiten wechselten hier Märchendarstellungen und, wie zu sehen, Figuren aus dem Kinderfernsehen. Manches Motiv fand sich auch auf dem Weihnachtsmarkt wieder, als der noch auf der nahen Elisabethstraße seine Buden öffnete. Die hier fotografierte Erinnerung ist mittlerweile 40 Jahre alt und beweist, dass auch damals in der Adventszeit Görlitzer Plätze liebevoll gestaltet wurden.

