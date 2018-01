„Es war eine Riesensache!“ Kurt Adam wurde zur „Legende des Sports“ gewählt. Der DA sprach mit dem ehemaligen Handballtormann.

Kurt Adam, herzlichen Glückwunsch zur Ehrung. Was bedeutet das für Sie?

Es ist eine große Freude nach 55 Jahren im Handball so eine Ehrung zu erfahren. Davon habe ich 30 Jahre aktiv gespielt und noch länger bin ich jetzt Trainer. Unter dem Strich ist es eine ideelle Anerkennung dafür, wo man in seinem Leben für den Sport unterwegs war. Aber es ist schon toll, auch die anderen Sportler einmal kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen. Es war einfach eine Riesensache!

Wo waren Sie denn für den Handball überall unterwegs?

Ich habe in Waldheim 1962 bei Werner Melzer bei Lok Waldheim angefangen, war dann ein Jahr bei Motor Roßwein, weil denen ein Torhüter fehlte, später bei der Armee in Potsdam und von 1972 bis 1995 aktiv in Hartha als Torwart und Trainer. Ab 2002 habe ich in Waldheim und Neudorf/Döbeln als Trainer gearbeitet, wo ich derzeit noch Torwarttrainer bin. Hier fühle ich mich wohl, das macht Spaß. Auch das Training beim Ganztagsangebot mit Frank Geißler, wo auch mein Enkel mitspielt.

Sie sind jetzt 68, der Sport hält jung?

Eigentlich will ich nach der Saison bei den Männern aufhören. Aber wenn wir den Pokal holen, hänge ich ein Jahr dran. Danach will ich mit dem Nachwuchs arbeiten.

Also hält Handball doch jung?

Na klar, auf alle Fälle! Das war mein ganzes Leben. Erst mit meinen Kindern, die habe ich trainiert und mit ihnen gespielt. Kinder sind Leben. Und da sind in Neudorf viele, so dass mir um die Zukunft nicht bange ist.

Aber nicht nur beim Handball sind Sie Kult. Sie haben auch als Busfahrer viel mit Sportlern erlebt?

Das hat ebenfalls viel Spaß gemacht. Ich habe viele Sportler gefahren, meistens den Döbelner SC wo dieser in der Fußball-Landesliga gespielt hat. Aber auch die Handballerinnen und Handballer aus Neudorf/Döbeln und Waldheim. Davon abgesehen, war auch die Reise mit den Fußballern des FSV Waldheim nach Brasilien ein tolles Erlebnis, bei denen ich noch zehn Jahre im Tor stand.

Was wünschen Sie sich sportlich für die nächsten Jahre?

Dass die ganzen Handballmannschaften weiter in den Ligen spielen, wo sie jetzt spielen. Vor allem auch die Waldheimer. Wir haben so tolle Sporthallen hier, es macht einfach Spaß. In diesem Zusammenhang war einer der traurigsten Momente in meinem Leben, als der Verein in Hartha zusammengebrochen ist. Es wäre toll, wenn irgendwann einmal wieder die Tradition auflebt. Aber das muss die Generation stemmen, die nach 1970 geboren ist. Aber es wäre ein Traum von mir, zumal jetzt die Sporthalle dasteht und man nicht unter solchen Bedingungen spielen müsste, wie wir es damals in der engen Halle in der DDR-Liga mussten.

