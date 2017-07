Es war doch Brandstiftung Im Abschlussbericht ändert die Brandermittlerin noch einmal ihre erste Einschätzung. Jetzt beginnt das Aufräumen an den Hallen in der Industriestraße.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dass nach dieser enormen Hitzeentwicklung noch Spuren gefunden werden konnten, ist erstaunlich. Doch die Brandermittlerin ist sich offenbar sicher. © Archiv/Jens Ruppert Dass nach dieser enormen Hitzeentwicklung noch Spuren gefunden werden konnten, ist erstaunlich. Doch die Brandermittlerin ist sich offenbar sicher.

So sieht es jetzt an der Herlac-Halle aus.

Die Nachricht, welche die SZ auf Nachfrage gestern in der Polizeidirektion erfuhr, war überraschend: „Die Brandermittlerin geht davon aus, dass es doch vorsätzliche Brandstiftung war.“ Das sagte Marko Laske, Sprecher der Polizeidirektion Dresden.

Die Fachermittlerin vom Revier Meißen hatte mehrmals den Ort aufgesucht, an dem es an der Industriestraße genau vor einer Woche brannte. Bis zu 30 Meter schlugen die Flammen in der Nacht zum Donnerstag in den Coswiger Nachthimmel, immer wieder zerrissen Explosionen die Stille. Das Lager des Lackherstellers Herlac im Gewerbegebiet an der Industriestraße stand in Vollbrand. Insgesamt 146 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.

Stadtwehrleiter Andreas Schorbogen leitete den Einsatz: „Ich dachte erst, das Knallen wäre Feuerwerk.“ Doch dann schrillte 1.11 Uhr plötzlich der Alarm: Vor Ort angekommen, war den Kameraden dann klar, dass es kompliziert wird. Die Herlac-Leichtbauhalle in der Größe von zwei Fußballfeldern stand komplett in Flammen. „Für den Bau konnten wir nichts mehr tun. Unser ganzes Augenmerk galt daher dem Schutz der anderen Gebäude“, so Schorbogen am Morgen danach.

Das Löschen war zudem ziemlich gefährlich, denn hochbrennbare Lacke, Verdünner und Farben stapelten sich im Feuer. „Uns flogen die Deckel nur so um die Ohren“, sagt Schorbogen. „Nach vier Stunden war der Brand dann halbwegs unter Kontrolle.“ Gegen 10 Uhr konnte das letzte Einsatzfahrzeug abziehen.

Unmittelbar danach begann schon die Arbeit der Brandermittler. Nach den Feuern an Industriegebäuden und -einrichtungen sowie privaten Häusern in Neusörnewitz befürchteten viele auch hier Brandstiftung. Doch das Ergebnis bestätigte sich vorerst nicht.

Systematisch war die Ermittlerin, ausgehend von den Bahngleisen, bis zum Zentrum des Brandes vorgedrungen. Die enorme Hitzentwicklung hatte sehr viel vernichtet. Am Montag gab es dann die erste vorsichtige Einschätzung, dass es wahrscheinlich keine Brandstiftung war.

Gestern dann lag der Abschlussbericht und die Auswertung vor. Polizeisprecher Laske: „Klar ausgeschlossen hat die Brandermittlerin, dass es eine technische Ursache war. Auch fahrlässige Brandstiftung war es nicht. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist.“

Welche Beweise und Spuren dafür sprechen, will die Polizei aus Ermittlungsgründen noch nicht sagen. „Das ist Täterwissen“, so Laske. Der erste geschätzte Schaden liege bei einem mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

