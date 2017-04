Es war alles so wie im Fernsehen Nach den Dreharbeiten für die RTL-Sendung „Zuhause im Glück“ kehrt bei Familie Thiere aus Bauda langsam Ruhe ein.

Juliane und Alexander Thiere wurden am Donnerstag von Großenhains OB Dr. Sven Mißbach und Architektin Eva Brenner (mit Zoe) begrüßt. © Anne Hübschmann

Mit so viel Aufmerksamkeit hatten sie dann doch nicht gerechnet. Als sich das historische Fahrzeug der Großenhainer Feuerwehr den Weg in die kleine Gasse bahnte, ihnen plötzlich Hunderte von begeisterten Menschen zujubelten, erahnten die Baudaer erst die Dimension. „Natürlich wussten wir aus früheren Sendungen, dass sich bei der Ankunft der Familien einige Zuschauer einfinden. Dass es bei uns aber so viele sein würden, uns sogar der Großenhainer Oberbürgermeister erwartet und sich alle mit uns freuen, hatten wir wirklich nicht gedacht“, bekennt Juliane Thiere im SZ-Gespräch und lacht.

Wenn die 30-Jährige die vergangenen zwei Wochen Revue passieren lässt, kann sie nach eigenem Bekunden selbst noch nicht glauben, welches große Geschenk ihrer Familie zuteil geworden ist. Dass ihr Mann Alexander, die Kinder Lukas und Zoe wirklich Hauptakteure in Deutschlands erfolgreichster Renovierungssendung gewesen sind. Zwölf bundesweit beliebte Handwerker um die beiden Architekten Eva Brenner und Mario Bleiker tatsächlich ihr dreistöckiges Haus aus den 1930er Jahren umgebaut haben – und das alles innerhalb von nur acht Tagen. Denn entgegen allen Spekulationen zum Trotz seien die Arbeiten am vergangenen Final-Donnerstag beendet worden und die Familie wieder in ihren eigenen vier Wänden. „Ich weiß, dass sich das keiner richtig vorstellen kann! Aber es war tatsächlich alles so, wie immer im Fernsehen gezeigt“, betont Juliane Thiere. Rundherum freundlich und verständnisvoll sei das Team gewesen. Gleich nun, ob Moderatoren, Kameraleute oder Handwerker. Jeder habe ein offenes Ohr gehabt und die beste Lösung gesucht.

Besonders wichtig für die Familie in jenen Tagen, in denen seit dem Baubeginn am 23. März etwas so gar nicht nach RTL-II-Drehbuch verlaufen will: Als Familie und Freunde innerhalb von Rekordzeit unter dem Auge der Fernsehkameras das Haus beräumen, können nämlich zwei Thieres nicht dabei sein. Der kleinen Zoe – bis zum 26. Januar ausschließlich über eine Sonde ernährt – geht es wieder schlechter. Das 15 Monate alte Mädchen, was unter Sauerstoffarmut zur Welt gekommen ist, bereits mehrfach operiert werden musste und angesichts vieler schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen beinah täglich ums Überleben kämpft, befindet sich bei Drehbeginn in der Klinik. Kein Einzelfall, wie Juliane und Alexander Thiere seit der Geburt ihrer Tochter leidvoll erfahren müssen. Und der Grund dafür, weshalb die zweifachen Eltern plötzlich nicht mehr tun können, was sie sich beim Einzug in das Haus im Dezember 2014 vorgenommen haben.

Kurz vor Weihnachten hatte das sympathische Paar mit seinem Sohn das neue Heim in Bauda bezogen. Zwar sei nur eine der Etagen von der Vorbesitzerin begonnen worden zu sanieren, der Rest habe sich im 1970er-Jahre-Charme präsentiert, und das Dachgeschoss glänzte gar im Rohbau. „Aber das machte uns alles nichts! Wir wollten es Stück für Stück sanieren und haben auch in der obersten Etage damit begonnen“, erzählt Juliane Thiere.

Praktisch bedeutete das: Ihr Mann, studierter Informatiker, holte zunächst die sogenannte Dämmung aus dem Dachgeschoss, beförderte allerlei Müll und sogar Schweinefüße zutage. Ja, richtig losgelegt habe man in dieser Zeit. Bis zum Frühjahr, in welchem Thieres von der neuerlichen Schwangerschaft erfuhren. Schwierig sei sie bereits im Verlauf gewesen. Die Arbeiten im Haus – in dem das Wasser mittlerweile vom Dach ins Wohnzimmer hinunter tropfte – stockten, und kamen nach der dramatischen Geburt von Zoe schließlich ganz zum Erliegen.

Eine berührende Geschichte, aus denen die Macher von „Zuhause im Glück“ jene Sendung kreieren, die an Dienstagen nicht nur gut drei Millionen Zuschauer vor den Bildschirm fesselt, sondern vor allem den betroffenen Familien hilft. Menschen, wie Juliane und Alexander Thiere aus Bauda. Eigentlich hatten sie schon erwogen, ihr marodes Haus zu verkaufen. „Als das aber unsere Freunde erfuhren, fassten sie sich ein Herz und wandten sich ans Fernsehen. Dafür und überhaupt die Unterstützung sind wir ihnen und unseren Familien sehr dankbar“, sagt Thiere, die Lehramt studiert hat.

Auch wenn ihr Mann und sie eigentlich gar nicht dafür gemacht seien, so offensiv in den Mittelpunkt gerückt zu werden: Das umgebaute Haus, welches erst jetzt den Namen Zuhause wieder verdiene, wäre letztlich jede Kameraeinstellung wert gewesen. Fünf Räume hätten sich grundlegend verändert und seien entsprechend den individuellen Wünschen gestaltet worden. In welchen Farben oder wie die neue Küche ausschaue, dürfe sie zwar vor Ausstrahlung der Sendung im Herbst noch nicht verraten. „Aber ich kann Ihnen versichern, es ist wunderschön geworden, und wir alle sind unendlich dankbar, dass wir uns jetzt so wohlfühlen können“, sagt Juliane Thiere. Der Traum vom „Zuhause im Glück“ sei für ihre Familie wahr geworden. Und Bauda jetzt sachsenweit bekannt.

