„Es wäre natürlich einfacher, wenn ich chinesisch sprechen könnte“ Manuel Machata versucht das scheinbar Unmögliche. Der frühere Weltmeister bringt Chinesen das Bobfahren bei.

Bobfahren ist auch Theorie. Manuel Machata zeigt Qing Ying die Ideallinie. © reuters

Seit rund einem Jahr arbeitet Manuel Machata als Bob-Nationaltrainer in China. Der frühere Vierer-Weltmeister ist Entwicklungshelfer, musste bei null anfangen und reiste nun zur ersten WM an den Königssee – in fünf Jahren sollen seine Sportler bei den Winterspielen 2022 in Peking olympische Medaillen gewinnen.

Im Interview spricht der 32-jährige Machata über die Herausforderung, ein Nationalteam zu erschaffen.

Herr Machata, die erste WM erleben Ihre Sportler ausgerechnet am Königssee. Haben Sie schon etwas von Ihrer bayerischen Heimat zeigen können?

Ja, wir waren schon mal hier und sind dann auch über den Königssee gefahren, als Zeit dafür war. Aber in dieser Woche hat natürlich der Wettkampf Priorität. Das Ganze ist ein sensationelles Erlebnis für die Sportler. Sie sind bisher ja nur Nordamerika- und Europacups gefahren, das ist natürlich kein Vergleich zu dem Trubel, der hier herrscht. Das ist eine wichtige Erfahrung für die Zukunft, und sie machen das sehr gut.

Und wie haben Sie sich persönlich in Ihrer neuen Rolle zurechtgefunden?

Das ist schon eine ganz andere Kultur, und das ist natürlich ungewohnt. Die Sprachbarriere ist auch noch immer da. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich schon chinesisch sprechen könnte. Aber wir arrangieren uns, und wir kommen klar.

Sie heben den chinesischen Bobsport ja quasi aus der Taufe. Das hört sich aufregend und sehr fordernd an. Ist es das?

Es ist auf jeden Fall sehr spannend, und man muss einfach auf alles achten. Das fängt bei ganz banalen Dingen an. Bei kleinsten Ausrüstungsgegenständen, über die man an anderen Standorten gar nicht nachdenkt, weil sie zur Grundausstattung gehören.

Außenstehende denken da unweigerlich an wilde Geschichten aus dem Film Cool Runnings, der frei auf Jamaikas erster Bobmannschaft basiert.

Nein, nein, das läuft schon alles auf einer sehr professionellen Basis ab. Es soll ja Profisport werden, dafür wird in China alles getan. Ich gebe auch alles, damit die Entwicklung so schnell wie möglich abläuft.

Vor rund einem Jahr haben Sie begonnen. Wie muss man sich die ersten Schritte vorstellen?

Wir haben tatsächlich bei null angefangen und geeignete Athleten aus anderen Sportarten gesucht, Bobsport oder etwas Ähnliches gab es dort nicht. Hauptsächlich wird man in der Leichtathletik fündig, weil die Schnellkraft sehr wichtig für den Start ist.

Wie stellen Sie fest, wer Talent an den Lenkseilen hat?

Man lässt sie einfach fahren. Vorher kann man es nicht wissen.

Fällt es dann nicht schwer, so unerfahrene Piloten in die Bahn zu schicken?

Natürlich. Es ist haarsträubend, mit Anfängern zu arbeiten. Es passieren viele Fehler, viele unberechenbare Dinge, auch Stürze. Deshalb führen wir sie langsam heran, lassen sie nicht gleich von ganz oben fahren. Trotzdem ist man als Trainer in gewisser Weise auch machtlos. Manchmal siehst du schon: Der kommt im komplett falschen Winkel in die Kurve, jetzt wird’s eng.

Wie steil ist die Lernkurve im Bobsport?

Das dauert schon ein bis zwei Jahre, bis man irgendwie sicher herunterfährt. Erst danach geht es darum, schnell zu werden und mit Feinheiten das Maximum herauszuholen. Das ist der schwierigste Teil.

Für Erfolge kommt diese WM also noch zu früh. Welche Bedeutung hat sie?

Wir wollten einfach zeigen, was nach einem Jahr möglich ist. Dass wir in China eine große Chance haben und dass das Ganze Zukunft hat. Wir werden vom Material her besser, vom Anschub und von den Fahrten.

Und wie geht es jetzt weiter?

Wir wollen auf jeden Fall versuchen, uns für Olympia 2018 zu qualifizieren. Das ist das wichtigste Zwischenziel, weil es uns eine sehr gute Basis für die kommenden Jahre verschaffen würde.

Was wird in China dann erwartet mit Blick auf 2022? Und was ist realistisch?

Realistisch ist grundsätzlich alles. Wenn man es professionell angeht, dann kann man in fünf Jahren alles schaffen, was man sich vorgenommen hat.

Also auch olympische Medaillen?

Na klar. Warum nicht?

Das Interview führte Thomas Weitekampp (sid).

