Es wäre ein riesiger Verlust für die Region

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Als Stadtwerke erbringen wir für die Bürger und Unternehmen Energie- und Wasserdienstleistungen. Somit besteht für uns eine große Abhängigkeit von der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Mit unserer täglichen Arbeit sorgen wir für Lebensqualität und nachhaltige Versorgungssicherheit sowie -qualität. Doch damit sind wir als Stadtwerke Görlitz nur ein kleiner Akteur, der zu den grundlegenden Grundbedürfnissen der Bürger sowie Unternehmen in der Stadt und in der Region beiträgt. Es ist es der Mix, aus ausreichenden Arbeitsplätzen, der resultierenden Kaufkraft, der demografischen Stabilität oder gar dem demografischen Zuwachs, der am Ende für die Stadtentwicklung und Lebensqualität sorgt. Ein Kreislauf. Siemens und Bombardier sind in diesem Kreislauf ganz bedeutende Akteure, dessen Schließung oder Verlagerung ein riesiger Verlust für unsere Region wäre. Sollten Veränderungen unumgänglich sein, müssen die damit verfolgten Ziele aller Beteiligten rational besprochen und nebeneinander gelegt werden, mit dem gemeinsamen Ziel, eine Lösung für alle betroffenen Personengruppen zu finden. Das Ziel muss sein, dass Siemens und Bombardier der Region unbedingt erhalten bleiben müssen. Dafür sollten wir alle kämpfen!

Wir, als Stadtwerker, die in der Region verwurzelt sind, werden heute bei der Kundgebung ebenfalls Flagge zeigen. Für Görlitz. Für eine stabile Region. Für die Menschen, die hier leben. Für uns alle.

Der Autor ist Vorstand der Stadtwerke AG Görlitz.

zur Startseite