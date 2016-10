Es wächst und wächst und wächst Das Drüsige Springkraut macht sich an den Flüssen breit. Das führt nicht nur bei Hochwasser zu Problemen.

Das Drüsige Springkraut. Eine echte Hochwassergefahr! © Sebastian Schultz

Wer auch immer das Springkraut im 19. Jahrhundert aus Indien mitgebracht hat, hatte wohl keine Ahnung, wie schnell sich dieses Gewächs auf unserem Kontinent heimisch fühlen und ausbreiten würde. Und dass es zur echten Hochwasser-Gefahr werden kann. Mittlerweile auch im Hüttertal in Radeberg.

Dabei sieht es eigentlich ganz harmlos aus, sogar hübsch – mit seinen rosa Blüten, die einen süßlichen Duft verbreiten. Die Himalaya-Balsamine, wie die Pflanze auch genannt wird, säumt dabei eben vornehmlich Gewässer, da sie einen feuchten Standort bevorzugt. Und so hat das Springkraut längst auch das Ufer der Röder im Hüttertal für sich entdeckt. „Allerdings wächst die Pflanze auch bereits die Hänge hinauf, ist auf den Wiesen zu finden“, beschreibt Alfons Saupe, der Chef des Radeberger Hüttertalvereins. „Und man wird ihm nur sehr, sehr schwer Herr – eigentlich gar nicht“, räumt er ein. Und so breitet sich das Springkraut immer mehr aus.

Einheimische Arten werden verdrängt

Experten stufen die Himalaya-Balsamine deshalb auch als „potenziell invasiv“ ein. Heißt, es verdrängt heimische Arten. Und doch hat das Drüsige Springkraut immerhin eine positive Wirkung auf Tiere. Bei Bienen und Hummeln sind die Blüten wegen ihres reichen Angebotes an Nektar beliebt. Auch deshalb ist das Springkraut so verbreitet: Imker haben es in so mancher Region ausgesät. Auch sie, ohne zu ahnen, was sie damit anrichten. Denn in Studien kommt das Drüsige Springkraut nicht wirklich gut weg, weiß Doreen Schmiedel. Die Wissenschaftlerin der Forstakademie der TU Dresden in Tharandt hat sich eingehend mit invasiven Pflanzen beschäftigt. Sie weiß, das drüsige Springkraut verändert die Vegetation.

Und auch die Landestalsperrenverwaltung (LTV) sieht die Ausbreitung mit Besorgnis. „Bei starkem Bewuchs wird der Hochwasserabfluss eingeschränkt“, sagt Bianca Anwand von der Talsperrenverwaltung. Und: „Während eines Hochwassers wird vor allem die stark verwurzelte Gewässersohle quasi aufgerollt und dadurch instabil“, beschreibt sie. Es gebe nur sehr wenige Bereiche, in denen sich die Pflanze noch nicht ausgebreitet habe. Das Hüttertal gehört wie erwähnt nicht dazu. Hier ist das Drüsige Springkraut längst – sozusagen – heimisch. Und nun ist es schwierig, diese Pflanze wieder loszuwerden, wissen Experten. Ausrotten kann man sie jedenfalls nicht mehr, sagt Doreen Schmiedel von der TU. „Ausrotten funktioniert nur, wenn man eine Art bei Beginn der Ausbreitung erwischt“, erklärt die Expertin.

Langjähriges Herausreißen hilft ein wenig

Die Landestalsperrenverwaltung hat zumindest die Erfahrung gemacht, dass ein mehrmaliges Herausreißen der Pflanzen immerhin ein wenig hilft. Aber das ist ein zeit- und kostenaufwendiges Projekt. Und es braucht Arbeitskräfte, die eingesetzt werden können. „Das können wir als Verein jedenfalls nicht leisten“, stellt Alfons Saupe vom Hüttertalverein klar. Der Verein kümmert sich weitgehend ehrenamtlich um das Tal, setzt Wege instand und sorgt auch regelmäßig dafür, Hochwasser-Probleme in der Röder zu lösen. Also dem Springkraut kampflos das Tal überlassen? Nein, sagt Alfons Saupe. „Wir haben tierische Hilfe“, verrät er. Denn da es immer einige Pferdehalter gibt, die gern Wiesen im Tal als Weidefläche nutzen, „fressen die Pferde uns sozusagen die Wiesen und auch die Uferbereiche vom Springkraut frei“, freut sich der Vereinschef. Den Pferden scheint das Springkraut – oder eben die Himalaya-Balsamine – bestens zu schmecken. „Aber eine wirkliche Lösung ist das nicht, wir müssen immer ein Auge auf die Pflanze haben“, macht Alfons Saupe klar.

