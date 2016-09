Es wächst und wächst und wächst Das drüsige Springkraut macht sich an den Flüssen breit und kann bei Hochwasser Probleme verursachen.

Das drüsige Springkraut verbreitet sich zusehends und wächst in übermenschliche Höhen. © Egbert Kamprath

Wer auch immer das Springkraut im 19. Jahrhundert aus Indien mitgebracht hat, hatte wohl keine Ahnung, wie schnell sich dieses Gewächs auf unserem Kontinent heimisch fühlen und ausbreiten würde. Es sieht eigentlich ganz harmlos aus, sogar hübsch – mit seinen rosa Blüten, die einen süßlichen Duft verbreiten. Die Himalaya-Balsamine, wie die Pflanze auch genannt wird, säumt vornehmlich Gewässer, da sie einen feuchten Standort bevorzugt. Fährt man im Auto an ihr vorbei, ist die Pflanze schön anzusehen. Schließlich kam sie auch als Gartenpflanze nach Europa, zunächst nach England. Wenn man aber direkt neben ihr steht, wirkt sie etwas bedrohlich. Das Kraut wächst nicht nur schnell, sondern auch hoch – bis zu drei Meter.

In Studien kommt das drüsige Springkraut mal gut, mal weniger gut weg. Manche Studie unterstellt dem Springkraut die Reduzierung der Artenvielfalt beziehungsweise die Veränderung der Zusammensetzung der Vegetation, weiß Doreen Schmiedel. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Professur Biodiversität und Naturschutz an der TU Dresden in Tharandt hat sich eingehend mit invasiven Pflanzen beschäftigt. So werden Arten bezeichnet, die eine unerwünschte Auswirkung auf andere Arten, Lebensgemeinschaften oder Biotope haben.

Die Himalaya-Balsamine wird als potenziell invasiv eingestuft. Eine Gefährdung anderer Arten wird also nur angenommen. Während ihm eine Verminderung und Dominanz anderer Pflanzen zugeschrieben wird, hat das drüsige Springkraut immerhin eine positive Wirkung auf Tiere. Bei Bienen und Hummeln ist es wegen seines reichen Angebotes an Nektar beliebt. Auch deshalb ist das Springkraut heute so verbreitet, weil Imker es vielerorts als Bienentrachtpflanze ausgesät haben.

Während die Imker das Springkraut brauchen, damit ihre Bienen fleißig Honig produzieren, sieht die Landestalsperrenverwaltung (LTV) die Ausbreitung der Art mit Besorgnis. „Bei starkem Bewuchs wird insbesondere der Hochwasserabflussquerschnitt eingeschränkt. Während eines Hochwassers wird vor allem die stark verwurzelte Gewässersohle quasi aufgerollt und dadurch instabil“, erklärt Bianca Anwand von der sächsischen Talsperrenverwaltung.

Die Himalaya-Balsamine ist nahezu in jedem Fluss anzutreffen, sei es Wesenitz, Müglitz, Gottleuba oder Weißeritz – den hiesigen Anglervereinen ist sie bestens bekannt. Im ganzen Landkreis geht die LTV von einer Fläche von mehr als 100 000 Quadratmetern aus, die vom Springkraut überwuchert ist.

Um die Abflusseigenschaften der Gewässer im Landkreis zu sichern, müsse man das Springkraut daran hindern, sich weiter auszubreiten, schildert Doreen Schmiedel. Ausrotten könne man die Pflanze gar nicht mehr, „Ausrotten funktioniert nur, wenn man eine Art bei Beginn der Ausbreitung erwischt“, meint die Expertin für gebietsfremde Spezies.

Die LTV hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Menge der Pflanzen verringert, reißt man sie mehrmals jährlich aus. Das ist jedoch nicht nur ein zeit- und kostenaufwendiges Projekt, sondern erfordert auch die Zusammenarbeit der LTV mit den Kommunen, die für die Beseitigung invasiver Pflanzen in Gewässern zweiter Ordnung zuständig sind.

Doreen Schmiedel findet, dass die Zusammenarbeit der Behörden besser funktionieren sollte. Nur so sei eine sinnvolle Beseitigung des Springkrauts an den Fluss- und Bachläufen möglich. Die LTV sucht für das nächste Jahr noch Träger für geförderte Beschäftigungsmaßnahmen, um das Springkraut bereits vor der Blüte zu entfernen. Aber das Beseitigen des Springkrauts ist längst nicht in jedem Fall angebracht. Manchmal sei es für das Ökosystem besser, die Pflanze wachsen zu lassen, sagt die Expertin.

