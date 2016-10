Es stinkt und stinkt und stinkt Aus den Gullys auf der Sebnitzer Straße riecht es unangenehm. Das belästigt Anwohner wie Urlauber.

Seit einigen Wochen stinkt es aus den Gullydeckeln auf der Sebnitzer Straße in Altendorf. © Symbolfoto: Holm Helis

Die Altendorfer sind stolz auf die gute Luft, die ihnen und ihren Übernachtungsgästen um die Nase weht. Auf der Sebnitzer Straße sind diese Zeiten aber vorbei. Denn dort stinkt es seit einigen Wochen penetrant aus den Gullydeckeln an der Straße. Und das ist so schlimm, dass man kein Fenster mehr öffnen kann, kritisieren Anwohner. Ortschaftsratsvorsitzender Jürgen Rämisch hatte den Ärger bereits in der Stadtverwaltung Sebnitz kundgetan. Zuständig ist allerdings der Abwasserzweckverband Bad Schandau. Der hatte auch bereits die „Düfte“ gemessen und bestätigte den intensiven Geruch aus den Gullys. Eine Lösung wurde ebenfalls gefunden. Dazu müsste der Verband eine zusätzliche Anlage auf einem Privatgrundstück bauen.

Den Eigentümern wurde eine einmalige Entschädigung angeboten. Mit dieser waren sie aber nicht einverstanden. Sie wollten eine jährliche Abfindung. Diese ist in der Satzung des Zweckverbandes aber in solchen Fällen nicht vorgesehen, weil sie eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Eigentümern darstellen, die ebenfalls Land für abwasserbauliche Anlagen zur Verfügung gestellt haben. Damit hat sich in der Sache erst einmal gar nichts bewegt. Der Ortschaftsrat beschäftigte sich wiederholt mit dem Thema. Das muss abgestellt werden. Man kann ja nachts nicht mal richtig schlafen, wenn das so stinkt“, sagt Ortschaftsratsmitglied Gunnar Kirpal der ebenfalls auf der Sebnitzer Straße wohnt. Er will sich mit dem jetzigen Ergebnis so nicht zufrieden geben. Er hatte vorgeschlagen, die Anlage auf ein anderes Grundstück zu stellen. Man müsse klären, wie groß das Bauwerk sei und was es als Entschädigung gebe. Dann müsse man weiter sehen. Ortsvorsteher Jürgen Rämisch will die Sache noch einmal in die Hand nehmen. „Ich werde mich erkundigen, ob auch andere Grundstücke infrage kommen, damit das Problem endlich gelöst wird“, sagt er.

zur Startseite