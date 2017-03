„Es steht zwölf zu elf für die Jugendlichen“ Sachsen hat mehr freie Lehrstellen als Bewerber. Agentur-Chef Hansen warnt trotzdem, es gebe keinen Platz geschenkt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sicherheit gesucht: Jugendliche und ihre Eltern schauen bei der Berufswahl gerne auf bekannte Firmen. Kleinere Betriebe müssen zunehmend werben. © dpa Sicherheit gesucht: Jugendliche und ihre Eltern schauen bei der Berufswahl gerne auf bekannte Firmen. Kleinere Betriebe müssen zunehmend werben.

Die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Deutschland.

Hurra, ein Ausbildungsplatz bei Volkswagen! Enrico freut sich. Schließlich hat der Zehntklässler aus Chemnitz 30 Bewerbungen geschrieben. Er möchte einen sicheren Beruf. Aber was wird aus dem Abgasskandal? Zwar baut das VW-Motorenwerk in Chemnitz, in dem Enrico nun Fachinformatiker lernen darf, keine Dieselmotoren. Doch seine Eltern haben dem Jungen geraten, lieber noch Antworten auf die anderen Bewerbungen abzuwarten. Bosch wäre vielleicht besser? Doch der Elektrokonzern hat auch mit dem Abgasskandal zu tun, weiß Enrico.

Sicherheit, das ist bei der Lehrstellensuche eines der wichtigsten Kriterien für Schüler – und für ihre Eltern. Enricos Schulleiterin kann das beurteilen. Gabriele Käschel leitet die größte Chemnitzer Oberschule. Stapelweise Post hat ihre Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg-Oberschule von Betrieben bekommen, die sich den Schülern vorstellen wollen. Käschel will gerne helfen, „Fachkräfte hier für die Region zu sichern“. Aber nicht jeder Oberschüler soll Busfahrer bei der Chemnitzer Verkehrs-AG werden, auch wenn die eine Schulpatenschaft abgeschlossen hat. Im Eingang der Oberschule von 1930 im Bauhausstil liegt auch Werbung einer Tiefbaufirma und eines Discounters: „Junges Gemüse gesucht“. An der Anschlagtafel sind Namen von rund 30 Firmen aufgelistet, die Praktika bieten. Pflegezentrum, Sparkasse, Innung Sanitär, Heizung, Klima.

Klaus-Peter Hansen als Chef der sächsischen Arbeitsagenturen spricht von der „Schlacht am kalten Buffet“ um die Lehrlinge. Immer mehr Betriebe melden sich, zugleich finden immer mehr Jugendliche ihren Ausbildungsplatz ohne Arbeitsagentur. Derzeit wissen Hansens Computer von gut 12 000 freien Lehrstellen und 11 000 Jugendlichen, die noch keinen Vertrag unterschrieben haben. „Es steht zwölf zu elf für die Jugendlichen“, so rechnet Hansen.

Daher hat auch Emmely aus der zehnten Klasse plötzlich die Qual der Wahl gehabt. Das Mädchen schrieb 25 Bewerbungen und durfte sich sowohl bei der Stadtverwaltung als auch bei den Stadtwerken vorstellen. Sie entschied sich für den Energieversorger – wegen der freundlichen Frau beim Vorstellungsgespräch, mit der sie gemeinsam lachen konnte. Und weil sie dort Industriekauffrau lernen kann, was ihr mehr Möglichkeiten biete als Kauffrau für Büromanagement bei der Stadt.

Behördenchef Hansen warnt allerdings vor der Annahme, es gebe den Ausbildungsplatz geschenkt. Die Arbeitgeber schauen noch immer auf die Noten, aber auch auf „Tugenden wie Belastbarkeit, Höflichkeit, Teamfähigkeit“. 27 Prozent der Lehrlinge wechseln Betrieb oder Beruf, weil irgendetwas nicht passt. Große Betriebe entscheiden sich oft früh und wählen die besten Absolventen, kleinere Betriebe warten oft ab. Wie es in einigen Jahren aussieht, kann Hansen kaum vorhersagen: Es hängt davon ab, ob weiterhin viele Jugendliche die Universität bevorzugen. Hansen wirbt für die Ausbildung: „Es gibt immer mehr Facharbeiter als Ingenieure“. Aufbauen könne man auf die Lehre später noch.

Die Beschäftigung in Sachsen wird jedenfalls in den kommenden Monaten steigen, das ist für Hansen sicher. Vor einem Jahr waren noch fast 21 000 Sachsen mehr arbeitslos als jetzt. Der Arbeitsagentur-Chef berichtet, dass 154 000 Sachsen als arbeitslos zählen, zudem seien etwa 51 000 in Weiterbildungen oder anderen „arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen“. Im März sank die Arbeitslosigkeit vor allem bei den Männern, weil die Winterpause zu Ende ging. Allein im März meldeten sächsische Betriebe fast 10 000 freie Stellen. Davon kamen gut 3 000 aus der Leiharbeit.

Weil zum April neue Regeln zu Leiharbeit und Werkverträgen in Kraft treten, weist Hansen auf die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Leiharbeitsfirmen hin. Zeitarbeit habe erheblich zum Beschäftigungsaufbau beigetragen. Gut drei Prozent der Beschäftigten in Sachsen sind Leiharbeiter – nach jüngsten Zahlen vom Januar 48 200. Für sie gilt nach dem neuen Gesetz, dass sie nach neun Monaten im gleichen Betrieb den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft bekommen müssen. Nach 18 Monaten müssen sie übernommen oder abgelöst werden, sofern keine abweichenden Tarifverträge gelten.

