Es sprudelt wieder Trotz derzeit niedriger Temperaturen: Görlitz lässt die Brünnlein fließen. Manche früher, manche aber auch später.

Das sogenannte Wasserband auf dem Marienplatz ist wieder in Aktion. Bevor die Wasserspiele beginnen konnten, mussten allerdings noch Fugen abgedichtet werden. Fotos: Nikolai Schmidt

Auch die Muschelminna auf dem Postplatz wurde freigelegt.

Der Brunnen auf dem Obermarkt sprudelt wieder.

Nein, es ist kein Wetter für Brunnen-Fans in Görlitz. Für Donnerstag sagen die Meteorologen höchstens zehn Grad voraus, und das auch nur am Mittag. Schlechte Zahlen, um alle Brünnlein in der Stadt fließen zu lassen? Offensichtlich nicht. Denn das Rathaus will bis zum Freitag eine ganze Reihe Brunnenanlagen wieder in Betrieb nehmen – oder hat es bereits getan.

Die Muschelminna sprudelt schon, ebenso wie die Anlage auf dem Marienplatz. Bis zum Freitag sollen außerdem folgende Brunnenanlagen in Betrieb gehen, teilt die Stadt mit: auf dem Obermarkt der Georgsbrunnen, auf dem Untermarkt der Neptunbrunnen, der Nikolaizwinger, der Ochsenzwinger, also die Brunnenterrasse und obere Terrasse, und die „Die Tanzende“ auf der Berliner Straße. In der folgenden Woche sollen dann alle weiteren Brunnen in Betrieb gehen, heißt es aus dem Rathaus. Insgesamt gibt es in Görlitz 22 Zierbrunnen und eine Spielplatzpumpe, die in Betrieb genommen werden. Voraussichtlich gehen bis Mitte Mai 2017 alle Brunnen in Betrieb, so die Stadt-Sprecherin Sylvia Otto.

Im Süden des Landkreises ist man brunnentechnisch dabei schon ein Stück weiter. Bereits Mitte des Monats sprudelten die Wasserspender im Zittauer Stadtzentrum, der Herkules- und Samariterinnenbrunnen, der Schwanen- und Marktfrauenbrunnen und so weiter. Allerdings, so teilt die Zittauer Feuerwehr mit, werden nicht alle Brunnen in der Stadt eine Wasserfontäne ausspucken. Der Grund: Die in die Jahre gekommene Technik wurde wohl lange nicht gewartet, muss nun Schritt für Schritt repariert werden.

In Görlitz kennt man dieses Problem. Hier wurde allerdings schon im Winter repariert. So gab es zum Beispiel eine „Fugensanierung an zwei Brunnenbecken im Ochsenzwinger“, eine „ Mängelbeseitigung Abdichtung Nikolaibrunnen“, „Malerarbeiten am Gewölbe „Badende Kinder“ am Hainwald“, „Abdichtungsarbeiten und Wechsel von Armaturen im Brunnenhaus Bäckerstraße/Fischmarkt.

Außerdem wurden bereits die Abdichtung am Neptunbrunnen repariert und die Fugen des Wasserbandes auf dem Marienplatz erneuert. Auf dem Leipziger Platz kam es zudem zur Erneuerung einzelner Fliesen am Becken. Schon Ende vergangenen Jahres wurde bei der Wasseranlage auf dem Marienplatz die Befestigung und Neubeschichtung des Abdeckrostes in die Wege geleitet. Die Kosten dafür: rund 2 300 Euro.

„Zierbrunnen können leider nicht vandalismussicher gemacht werden“, so Stadtsprecherin Sylvia Otto. Die Stadt könne sich zudem gegen Streiche wie etwa die Fit-Flasche im Wasser oder Vermüllung nicht wirklich wehren. „Hier ist jeder Einzelne gefragt, auf die öffentlichen Anlagen zu achten und Verstöße bei den Verursachern anzusprechen. Dies beginnt bei der achtlos weggeworfenen Kippe und endet bei zerschlagenen Flaschen oder im Brunnenbecken badenden Hunden“, heißt es aus dem Rathaus. Die Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Zierbrunnen in der Stadt Görlitz beliefen sich im vergangenen Jahr auf immerhin ungefähr 80 000 Euro.

Darin enthalten sind alle herkömmlichen Leistungen des Städtischen Betriebshofes, wie etwa Wartung, Reinigung, Kontrollen, Reparaturen sowie sämtliche Verbrauchskosten. Dazu gehören in Görlitz beispielsweise Strom, Wasser, zum Teil auch Abwasser.

