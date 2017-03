Es sprudelt am Dorfteich Naundorf Wenn der Frosch das Bautempo bestimmt – oder warum der Teich am alten Anger so lange kein Teich war.

Der Wasserüberfluss ist geöffnet. Aus einem Brunnen wird Grundwasser nach oben gepumpt und der Teich gefüllt. Mit mindestens einer Woche wird gerechnet, bis er wieder voll ist. © Norbert Millauer

Die älteren Naundorfer gehen fast jeden Tag mindestens an einem der beiden Ufer vom Dorfteich entlang und schauen nach, was sich wieder getan hat. Genauer, sie gehen an dem großen Loch in der Mitte des Ortskerns lang, welches kein Teich mehr ist. Seit dieser Woche Dienstag machen sie allerdings eine erfreuliche Beobachtung: Es sprudelt wieder in der Mitte des Dorfteiches. Am Mittwochvormittag war schon ein großer Teil des Bodens bedeckt.

„Es wird noch einige Tage dauern“, sagt ein älterer Herr, der hier sein Zuhause hat. Und setzt mit einem kurzen Lächeln hinzu: Aber in einer Woche könnte es wieder wie ein Teich aussehen. Vorerst jedoch ist noch deutlich auszumachen, warum das Wasser raus musste. Es war nicht nur der Schlamm auf dem Boden, der überhand genommen hatte. Zu viele Pflanzen wucherten. Das gesamte Gewässer drohte, ohne ausreichend Sauerstoff, zu kippen, wie Heike Funke, die Sachgebietsleiterin Stadtgrün von den Experten erfuhr.

Neben dem Wildwuchs waren es allerdings auch die Ufermauern, die Stück für Stück in Ordnung gebracht werden mussten. Eine neue Betonkante, und streifenweise eingespritzter Beton, sichern jetzt wieder das Ufer. Wo das Wasser nur den Boden bedeckt, ist noch deutlich zu sehen, was repariert wurde.

Warum die ganze Teichsanierung allerdings so lange gedauert hat, liegt vor allem an einer Tierpopulation, die sich hier heimisch eingerichtet hatte. Vom Naturschutz gehegte Frösche und Kröten durften in ihrem Lebensrhythmus nicht gestört werden. Für sie wurde sogar ein Extrabecken angelegt, damit sie weiter laichen können und Lebensraum haben.

Im Winter 2015/16 hofften die Sanierer zumindest auf ein paar Tage Frost, um mit Bagger und Lastwagen in den Teich fahren zu können. Doch der Frost fiel aus. Stattdessen kam mehr Wasser vom Himmel und machte den Schlammboden noch unbefahrbarer.

Im gerade zu Ende gehenden Winter passte das besser. Bei leicht gefrorenem Untergrund konnten die Männer baggern. Die Wurzeln des Schilfes in der Mitte des Teiches sind rausgezogen worden. Außerdem konnte der Mauerfuß abschließend abgedeckt werden. Hiefür musste der Frost wieder nachlassen, was in den letzten Tagen der Fall war.

Die Zufahrt vom Dorfteich ist noch offen. Auch die hölzerne Rampe der Bauarbeiter steht noch. Sie eignet sich vorzüglich als Beobachtungspunkt, um die Übersicht zu bekommen, was alles gemacht wurde und wie der Teich so langsam wieder gefüllt wird. Die Naundorfer haben schon angekündigt, dass auch die Fische wieder eingesetzt werden sollen.

Alles in allem rechnet Heike Funke damit, dass der etwa 40 000 Euro teure Bau Anfang bis Mitte März wieder wie ein richtiger Dorfteich aussehen wird. Ein schöner Ort am Naundorfer Anger, an dem die Einheimischen wie die Besucher auf der Gartenbank sitzend aufs Wasser schauen und sich ausruhen.

