Es sollte nur ein Jahr werden

Nein, die 60 Ehejahre haben nicht nur aus Sonntagen bestanden. „Es gab neben vielen schönen Höhepunkten leider auch Tage, die man so nicht mehr erleben möchte“, sagt Liselotte Hübscher. Ihr Ehemann Leopold stimmt zu und ergänzt: „Probleme blieben nie ungelöst im Raum stehen.“ Beide begehen am Dienstag im Kreise ihrer Familie das Fest der diamantenen Hochzeit.

Kennengelernt hat sich das Paar während der Arbeit in Klitten. Dabei stammen sie aus ganz verschiedenen Richtungen Deutschlands. Liselotte wurde 1938 in Berlin-Zehlendorf geboren und lebte dort bis zum 17. Lebensjahr. Ihre Liebe zu Tieren zog sie 1955 von der Großstadt Berlin auf den Hof ihrer Tante nach Klitten. Hier wollte sie ein Jahr lang bleiben und in der Landwirtschaft arbeiten. „Dass aus dem einen Jahr nun schon 62 wurden, daran war der sehr fesche und gut aussehende Leopold schuld“, meint Liselotte mit Blick auf ihren Ehemann.

Er wurde 1937 in Kamin/Oberschlesien geboren und 1947 mit seiner Familie ausgesiedelt. Aus dem Auffanglager Aschaffenburg holte sie der Vater, den es durch den Krieg nach Klitten verschlagen hatte, in den Ort. Schon 1948 zog man nach Jasua, um vier Jahre später zurückzukehren: 1952 kaufte der Vater einen Wirtschaftshof samt Feldern, Wirtschafts- und Wohngebäuden auf der heutigen Ernst Thälmann Straße in Klitten.

Leopold half den Eltern in der Wirtschaft und fuhr nebenbei auch die gefüllten Milchkannen der hiesigen Bauern von den Freyer-Häusern nach Klitten. Bei der Milchrampe Freyer-Häuser trafen sich zum ersten Mal die Blicke der beiden damals jungen Leute. Schnell wurden es verliebte Blicke. So kam es am 8. August 1957 zum „Ja-Wort“ für ein gemeinsames Leben „in guten wie in schlechten Zeiten“ vor dem Pfarrer in der Hochmeisterkirche in Berlin. Nach der Hochzeit zog das junge Paar wieder aufs Land nach Klitten. Hier nahm Liselotte, die ihre Liebe zu den Tiere bis heute behalten hat, eine Arbeit in der Tierproduktion der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Klitten auf. Eine Arbeit, die sie 1992, mit 55 Jahren, aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Leopold fuhr derweil zur Arbeit in den Waggonbau Niesky. Diese musste er später aber aufgeben, um auf dem elterlichen Hof mitzuarbeiten.

1959 kaufte sich das Paar einen Wirtschaftshof in See-Horscha, wo vier ihrer Kinder das Licht der Welt erblicken. 1971 übernahm Leopold das Grundstück der Eltern samt Gebäude in Klitten. Er baute das Wohnhaus aus, und die sechsköpfige Familie zog wieder nach Klitten. Hier kam 1973 auch Nesthäkchen Cornelia zur Welt. In dem Haus wohnt das diamantene Ehepaar noch heute. Leopold arbeitete ab 1972 als Montagearbeiter beim Aufbau des Kraftwerkes Boxberg mit, bevor er eine Stellung im Kraftwerk selbst annahm. Hier stand er bis zum Eintritt in die Vorrente 1992 in Lohn und Brot.

Trotz Arbeit und Familie fand Liselotte die Zeit, um sich aktiv in die Gymnastikgruppe Klitten einzubringen. Der gehört sie heute, im Alter von 79 Jahren, immer noch an, Leopold kümmerte sich indes um die Technik des Hofes. Seit dem Eintritt ins Rentenalter waren beide sehr oft mit Busreiseunternehmen in Europa unterwegs. Leider lässt das die Gesundheit jetzt nicht mehr zu. So verbringen sie ihre Zeit mit den Enkelkindern oder in Garten und Hof. Ein paar Hühner, der Hund und die Katzen sind da und wollen gepflegt sein. „Also zu tun gibt es immer noch, auch in unserem Alter“, sagt Liselotte.

