Es soll der Fuchs gewesen sein Der Schafsriss in Großenhain soll nicht auf das Konto des Wolfes gehen. Der Halter geht aber ohnehin leer aus.

Großenhain. Torsten Peters, Wolfsbeauftragter des Landkreises Meißen, vermutet, dass diesmal ein Fuchs der Übeltäter war. Das kann durchaus vorkommen, sagt er, auch wenn es selten ist. Ein Züchter, dessen vier Mutterschafe und zwei Lämmer in Großenhain nahe dem Friedhof weideten, fand am Mittwochmorgen eines der Tiere tot auf. Das knapp ein Jahr alte Schaf sei laut Jörg Köhler, Vorsitzender des Jagdverbandes Großenhain, in der Nacht gerissen worden. Zunächst wurde natürlich gemutmaßt, es könnte sich auch diesmal um einen Wolf handeln. Erst kurz zuvor war es in Ebersbach zu einem Wolfsriss gekommen.

Doch während dort die Schafe durch einen entsprechenden „wolfssicheren“ Elektrozaun geschützt waren, hatte der Großenhainer Tierhalter seine Schafe lediglich an der Kette. Versicherungsrechtlich gesehen ist es für ihn egal, ob Fuchs oder Wolf der Verursacher des Übergriffs war.

Wer seine Tiere nicht wie vorgeschrieben hält, bekommt bei einem Verlust auch keinen Cent Entschädigung. Biologisch ist es allerdings schon interessant, ob ein Wolf bis in die Innenstadt gekommen ist. Das ließe auch auf das Verhalten der Tiere bei der Nahrungssuche schließen.

