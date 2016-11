Es sind sogar vier Schüsse gefallen Die gescheiterten Motorraddiebe vom Wilden Mann wurden nun verurteilt. Die Schießerei der Polizei war wohl vermeidbar.

Mehrere Stunden lagen zwei Polizisten auf der Lauer, um einen Motorraddieb zu stellen. Sie warteten, bis der 19-Jährige am Morgen des 17. Mai, dem Dienstag nach Pfingsten, in sein Auto stieg und losfuhr. Dann stellten sich die Uniformierten ihm in den Weg – und schossen auf den Fahrer, weil er nicht stoppte. Die Polizisten sagten zwar als Zeugen, sie hätten auf die Reifen des polnischen Renaults gezielt. Von ihren drei Schüssen schlug jedoch einer in die A-Säule ein und ein zweiter in die Heckscheibe. Weit weg von den Reifen.

Die morgendliche Schießerei in der Kalkreuther Straße am Wilden Mann wäre nicht nötig gewesen. Die Beamten hätten auch einfach nur die Batterie abklemmen oder Zündkerzen abziehen können, um eine Flucht zu vereiteln. Das sagte Robert Zukowski, einer der Verteidiger, nun im Prozess gegen die drei Motorraddiebe am Amtsgericht Dresden. Nach zwei Verhandlungstagen verurteilte das Jugendschöffengericht am Dienstag die beiden vielfach vorbestraften Polen (38, 49) wegen Diebstahls von zwei Motorrädern zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren und zwei Monaten beziehungsweise zweieinhalb Jahren.

Der dritte im Bunde, ein ebenfalls bereits mehrfach vorbestrafter Heranwachsender, wurde neben Diebstahls auch wegen Widerstands gegen Polizisten, Fahrens ohne Führerschein und Unfallflucht zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Er war auf die Beamten zugerast und hatte sich eine Verfolgungsfahrt – über Radebeul bis hinter den Heidefriedhof – geliefert. Dort entkam er kurz, obwohl die Beamten auch im Wald ein weiteres, viertes Mal geschossen hatten. Angeblich ein echter Warnschuss.

