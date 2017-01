„Es sind schon zu viele Häuser weggerissen worden“ Bürgermeister Tobias Kummer ist die Historie wichtig. Sie soll helfen, Königstein in die Zukunft zu führen.

Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) im Gespräch über die Pläne für das Jahr 2017. Wichtig ist ihm, die verbliebenen historischen Gebäude der Altstadt zu erhalten. © Kristin Richter

Herr Kummer, im Königsteiner Zentrum gibt es einige verfallene Häuser. Es werden immer mal wieder Stimmen laut, diese solle man für Neubauten und ein schöneres Stadtbild abreißen. Was ist Ihre Meinung?

Königstein hat eine ganz besondere historische Altstadt, die einzigartig in der Sächsischen Schweiz und teilweise im 18. Jahrhundert entstanden ist. Das älteste Gebäude stammt noch aus dem 16. Jahrhundert. Dieses Erbe zu erhalten, wurde leider in der Vergangenheit vernachlässigt. Aber als Stadt haben wir ein soziales Gewissen und eine Verantwortung unseren Vorfahren gegenüber. Diese bauten die Häuser mit ihren eigenen Händen auf, und es ist unsere Pflicht, einen Teil dieser Geschichte zu erhalten. Leider sind schon viele historische Gebäude weggerissen worden, die zur Identität Königsteins beigetragen haben. Umso wichtiger ist es, die verbliebene Substanz zu bewahren.

Die Häuser der Goethestraße 1 und 4 stehen noch, sind aber sehr marode. Was wird da unternommen?

Beide Gebäude sind in Privathand. Der Abriss des Hauses auf der Goethestraße 1 wurde dem Eigentümer von der Denkmalschutzbehörde verboten. Seitdem gab es mehrere Gespräche, vor allem zu Fördermöglichkeiten, um das Gebäude zu erhalten. Die Antragsfrist im September 2016 hielt der Eigentümer ein. Dieses Jahr wird er dann hoffentlich die Fördermittel erhalten und mit den Sicherungsarbeiten am Haus beginnen. Auch mit der Eigentümerin des Hauses auf der Goethestraße 4 sind wir in Kontakt.

Wie wird es mit der Gestaltung des Reißigerplatzes weitergehen?

Da ist die Stadt weiterhin auch immer noch dran. Die Seite vor dem Caféhaus Zimmermann ist bereits gestaltet. Im Stadtrat ist im letzten Jahr beschlossen worden, einen Studentenwettbewerb zur Gestaltungskonzeption auszuschreiben. Diesen werden wir 2017 ausrufen. Des Weiteren gibt es verschiedene Gremien, unter anderem die Arbeitsgruppe „Fahrtziel Natur“, die sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten in unserem Zentrum beschäftigen.

Und wie geht es mit dem ehemaligen Deutschen Haus weiter, das jahrelang als unansehnlicher Rohbau den Reißigerplatz prägte?

Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil des Platzes. Ende 2015 wurden Gespräche mit dem Eigentümer wieder aufgenommen. Nach über zehn Jahren Stillstand auf der Baustelle werden die im letzten Jahr begonnenen Arbeiten nun fortgeführt. Ziel ist es, im Frühjahr die Arbeiten zu beenden. Es soll als Fahrradhotel genutzt werden. Zum Hotel gehört auch der Freiplatz vor dem Gebäude. Dieser soll in Abstimmung mit der Stadtverwaltung im Anschluss der Arbeiten am Gebäude mitgestaltet werden.

Bei Ihrem Amtsantritt äußerten Sie Pläne, eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Ortsteile zu gründen, die ein Panoramawege-Netz konzipieren sollte, welches Königstein mit den Ortsteilen und Sehenswürdigkeiten verbindet. Was ist daraus geworden?

Es wird an der Idee gearbeitet. Aus den Ortsteilen heraus gibt es Bestrebungen, ein Panoramawegekonzept zu gestalten. Es gab dazu bereits Beratungen mit den Wegewarten und auch dem Kreiswegewart. Die AG wurde noch nicht gegründet, aber 2016 gab es schon erste Arbeiten am Konzept. Die Planung dafür soll dieses Jahr fortgesetzt werden.

Welche Pläne gibt es für die Königsteiner Ortsteile in diesem Jahr?

Die Ortsdurchfahrt Pfaffendorf vom Dorfplatz bis zur alten Schule wird durch den Landkreis weiter saniert. Der Fußweg ist von der Kommune vorgesehen. Den werden wir in den nächsten Jahren fertigstellen. Außerdem soll am bequemen Aufstieg zum Pfaffenstein in Richtung Cunnersdorf ein Wanderparkplatz entstehen. In Leupoldishain wird die zuständige Baufirma die Unebenheiten, die beim Straßenbau 2016 entstanden sind, beheben. Besonders wichtig ist uns auch, die Planung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Halbestadt-Prossen weiter voranzutreiben. 2018 können wir dann hoffentlich mit dem Bau beginnen. Dafür müssen wir uns aber mit der Stadt Bad Schandau und auch den Trägern öffentlicher Belange abstimmen.

Welche Maßnahmen sind zur Beseitigung der Hochwasserschäden geplant?

Die Hochwasserschäden sollen unter anderem am Weg „Am Stallhübel“ in Pfaffendorf, am Geländer am Aufgang zum Lilienstein sowie an der Potatzschke beseitigt werden.

Die Versorgung mit schnellem Internet ist in Königstein alles andere als optimal. Wie geht es mit dem Breitband-Ausbau voran?

Die Verwaltungsgemeinschaft hat sich für eine gemeinsame Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse entschieden. Die Analyse ist bereits ausgeschrieben, die Fördermittel sind beantragt. Wir hoffen, dass die Ergebnisse im Sommer vorliegen und wir dann den Ausbau zügig voranbringen können. Der Ausbau wird auf 50 oder 100 MBit pro Sekunde erfolgen.

Königstein verwaltet auch die Gemeinde Struppen. Im letzten Jahr musste die 410 000 Euro an den Freistaat zahlen, weil vergessen wurde, Straßen zu widmen. Die Gemeinde sagt, sie hätte den Fehler mehrfach bei der Verwaltung in Königstein angesprochen, aber passiert sei nichts. Sehen Sie Königstein in der Verantwortung?

Es ist richtig, dass das Problem mehrmals von der Gemeinde Struppen angemahnt wurde. Aber aufgrund personeller Wechsel im Bauamt und der Hochwasserereignisse zwischen 2002 und 2013, die ein dringendes Handeln verlangten, konnte das Problem nicht angegangen werden. Seit der Mangel bekannt geworden ist, sind wir gemeinsam mit der Gemeinde Struppen im Gespräch. Es geht nicht darum, einander den Schwarzen Peter zuzuschieben, sondern gemeinsam eine Lösung zu finden. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, man kann nur daraus lernen.

Haben Sie Sorge, dass das nun auch in anderen Gemeinden, die Königstein verwaltet, der Fall sein könnte?

Direkt Sorge habe ich nicht. Dennoch werden wir jetzt zur Sicherheit nach und nach alle Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft überprüfen.

Das Gespräch führte Katharina Klemm.

