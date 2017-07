Es schüttet wie aus Kannen Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Regen in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge bis Donnerstagfrüh.

So könnte es am Abend auf unseren Straßen aussehen. © dpa

Update: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor starkem Regen in unserer Region zurückgezogen.

Die gute Nachricht zuerst: Am Dienstag tagsüber werden – entgegen anderslautenden Meldungen vom Montag – in unseren Gefilden nur wenige Niederschläge erwartet.

Aber: In der Nacht zum Mittwoch verstärken sich die Regenfälle und halten voraussichtlich bis Donnerstagfrüh an. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorwarnung herausgegeben, damit sich die Menschen in der Region darauf einstellen können. Es werden 30 bis 50, vor allem am Erzgebirge bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, heißt es. (szo)

