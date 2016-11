Es scheint die Intransparenz so grau Der Streit um die Sachsenarena verdient sich ein Gedicht, und die Polizei vernimmt einen Kartenständer. Ein dramatischer Rückblick.

Manchmal, da ist es schwierig, die Geschehnisse in die richtigen Worte zu fassen, liebe Leserinnen und Leser. Erst recht, wenn es immer wieder um ein und dasselbe Thema geht, aber nie ein Fortschritt erzielt wird – weil beide Seiten keine Diskussionsfortschritte machen.

Vergangene Woche war es dann mal wieder so weit: Die Sachsenarena stand zur Diskussion. Ähm, nein, sagen wir: Auf die Sachsenarena schien eine kritische Hinterfragung zuzukommen. Denn Stadtrat Stefan Schwager (Freie Wähler) hatte angekündigt, die städtischen Zuschüsse für Bau und Unterhalt der Sachsenarena im Stadtrat hinterfragen zu wollen.

Bei Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) verhinderte die eintrainierte Abwehrroutine wohl längst das Schrillen der Alarmglocken. Er verwies gelassen darauf, dass Schwager durch seine Aufgabe als Vorsitzender des Sternwartenvereins bewusst sein sollte, wie schwierig ein eigenständiges Überleben im kulturellen Bereich ist. Immerhin habe die Volkssternwarte seit 2009 von der Stadt knapp 300 000 Euro Unterstützung erhalten.

Schwager wiederum reagierte entsetzt. Er konterte, dass sein Verein im genannten Zeitraum lediglich 250 000 Euro erhalten habe. Und er interpretierte die Aussage Müllers so, dass ihm seine kritische Frage nun „zum persönlichen Nachteil“ ausgelegt werden soll.

Großes Drama in Riesa, aber noch immer keine Zahlen, liebe Leserinnen und Leser. Ein Drama, das ein Gedicht absolut verdient! Allein schon deswegen, weil wir uns dann in dessen Metaebenen verlieren können. Da ich mir allerdings von einem emsigen Kritiker immer wieder anhören muss, dass ich im Schülerzeitungszeitalter steckengeblieben sei, kann ich Ihnen leider keine Weltliteratur, sondern nur einen billigen Abklatsch vom unbezahlbaren Goethe präsentieren. Nennen wir es: „Der Fragen- und der Antwortkönig“.

Wer reitet so spät um die Sachsenarena im Wind? Es ist der Schwager mit seinen Fragen geschwind. Der Querulant hält sie wohl in dem Arm. Er fasst sie sicher, er hält sie kritisch warm.

Meine Fragen, was bergt ihr so bang euer Gesicht? – Siehst Schwager, du den Müller nicht? Den Müller in der Sachsenarena mit Zepter? – Meine Fragen, es ist das schlechte Herbstwetter.

„Ihr lieben Fragen, kommt verschwindet von hier! Gar schöne Veranstaltungen mache ich in diesem Quartier. Manch bunte Tänze sind auf der Bühne, manche rechte Bands tun hier Sühne.“

Mein Schwager, mein Schwager, und hörest du nicht, was Müller uns leise verspricht? – Seid ruhig, bleibt ruhig, meine Fragen; zwischen dürren Zahlen säuselt mein Magen.

„Wollt, kritische Fragen, ihr mit mir gehn? Die Zeit soll euch vernichten schön; meine Veranstaltungen führen den nächtlichen Reihn und schleudern euch in die Bedeutungslosigkeit hinein.“

Mein Schwager, mein Schwager, und siehst du nicht dort, Müllers Arena am klammen Ort? – Meine Fragen, meine Fragen, ich seh es genau: Es scheint die Intransparenz so grau.

„Ich hasse euch, mich verärgert eure kritische Gestalt; und seid ihr zu skeptisch, so brauche ich Zahlen bald.“ Mein Schwager, mein Schwager, jetzt fasst er uns an! Müller hat uns eine Antwort getan!

Dem Schwager grauset‘s, er reitet geschwind, er hält in den Armen die Fragen so blind. Erreicht die Bühne der Arena mit Mühe und Not; in seinen Armen ein neues Gegen- und Friedensangebot.

Ein ganz besonderes Angebot gab es am vergangenen Freitagabend auf der Hauptstraße in Riesa. Die Mitarbeiter eines Buchhandels hatten offenbar vergessen, die Kartenständer in den Laden zu räumen – auch zu später Stunde standen sie noch vor dem Geschäft, das war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon geschlossen.

Aufmerksame Passanten alarmierten die Polizei, die wohl ein wenig verdutzt am „Tatort“ eintraf. Weil offenbar kein Mitarbeiter des betroffenen Ladens erreichbar war und auch das Rütteln an der Tür nicht half, verfrachteten die Polizisten die herrenlosen Kartenständer zum Verhör in ihren Einsatzwagen und nahmen sie anschließend in Gewahrsam. Ordnung muss schon sein, liebe Leserinnen und Leser. Und bitte nicht wundern, falls Sie demnächst ganz viele nette Postkarten aus dem Riesaer Polizeirevier erhalten.

Diese Woche kann wohl kaum dramatischer werden.

